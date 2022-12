De avondmaaltijden waren altijd het gevaarlijkst. Daarom probeerde ik, zo vaak als ik kon, bij vriendinnetjes te eten. Het was bij die vriendinnen thuis waar ik leerde dat met zijn allen aan een tafel zitten ook gezellig kon zijn. Daar werd gekletst en gegrapt, was er aandacht en plezier.

Heel anders dan in ons gezin, waar het avondeten een mix was van het dagoordeel: wat deugde er niet aan jou vandaag? En NU GODVERDOMME JE KLEP HOUDEN WANT ER IS NIEUWS OP DE RADIO. Met tot slot, bij pech, naar bed geschopt of geslagen worden. Of gewoon een hand op je keel omdat je je bord niet snel genoeg had leeggegeten.

Gevaarlijker dan de avondmaaltijden waren de kerstdiners. Meerdere gangen (dus lang aan tafel). Gourmetten (nog langer aan tafel). Extra stress (want twee en een halve dag achter elkaar op elkaars lip). Geen uitweg naar vriendinnen. Verplichte familiebezoeken waar iedereen voorbeeldig gekleed en precies op tijd voor klaar moest staan. Mondhoeken omhoog. Alles in de plooi. En dan mijn oma die heel lief voor ons was en chocolade en cadeautjes en aandacht gaf, wat we “niet hadden verdiend”, dus dat moest gecompenseerd. – Kerst was ellende.

Natuurlijk ging ik al vroeg uit huis. 16 was ik. En ik ben nog twee jaar terug gegaan voor de ‘feestdagen’. Ik herinner me, op mijn 18de, dat ik wegliep tijdens het diner en de trein pakte naar mijn studentenkamer. Die treinreis was mijn feestelijkste tweede kerst ooit.

Ik besloot dat deze dagen voortaan een cadeau aan mijzelf zouden zijn. Nooit meer heb ik me laten vertellen wat moest of wenselijk was. Elk jaar bedenk ik waar ik zin in en behoefte aan heb. En dit jaar is dat slapen. Ik kocht een elektrische deken en vandaag worden de boodschappen al bezorgd. Alleen zijn in mijn eigen huis is voor mij het ultieme kerstwalhalla.

En dat is fijn. Dat ik dit zo heb kunnen organiseren voor mezelf. Maar tegelijk word ik verdrietig omdat de aandacht óveral altijd maar gaat naar vrede op aarde en gezelligheid deze dagen. Terwijl we gewoon weten dat kinderen in onveilige gezinnen, met kerst nóg onveiliger zijn. Ooms die hun handen niet thuis kunnen houden. Beschonken familieleden die nog meer dan anders over grenzen gaan. Het gebrek aan de mogelijkheid om naar vriendjes of vriendinnen te vluchten, omdat ook zíj nu kerstverplichtingen hebben. Ruzies aan tafel. Geweld. Verkrachtingen. – De depressieve gevoelens die getriggerd worden door de confrontatie met een gebrek aan liefde en geborgenheid.

Er is de laatste jaren steeds vaker aandacht voor eenzaamheid tijdens kerst. Maar wat wordt vergeten is dat de bron daarvan heel vaak ligt in gruwelijkheden die mensen als kind al hebben doorstaan. Juist omdat het feestelijk móest zijn.

