Op de televisie was een verslag te zien van het afscheidsconcert dat de ernstig zieke Rob de Nijs onlangs gaf in Antwerpen. De ernstig zieke artiest die op het punt staat het vaantje te strijken is uitgegroeid tot een populair genre, maar De Nijs wekte geen moment de indruk nog snel even met de collectebus langs een uitverkochte zaal te willen gaan. Dit was een ontroerende laatste ontmoeting tussen een zanger en zijn fans.

Ik voelde tijdens het kijken een scheut oud zeer, maar met de kwetsbaarheid van de artiest had dat niets te maken. Het was de herinnering aan een plaat die ik lang geleden cadeau deed aan de nieuwe vriendin van mijn broer die jarig was en van de gelegenheid gebruik had gemaakt om voor het eerst de wederzijdse families uit te nodigen. Ik had begrepen dat de verkering een liefhebber was van het werk van Rob de Nijs en nam zijn nieuwste plaat voor haar mee.

Het bleek een schot in de roos. Vriendin blij en de volle huiskamer eiste enthousiast dat de plaat meteen werd opgezet. Buitengewoon tevreden over mijzelf luisterde ik mee naar het gevoelige intro van het eerste nummer met een tokkelende Spaanse gitaar. Even later galmde de stem van Rob de Nijs op luid volume door de huiskamer. “Als ik je neem zoals je nooit genomen bent, als ik je neem zo schaamteloos uitbundig ongeremd, als ik je neem, als ik je neem.”

Geslachtsverkeer verdorie, en ook nog eens in het Nederlands. Niet dat daar iets mis mee is, maar in deze omstandigheden was het effect verpletterend. De gesprekken vielen stil, er werd in glazen getuurd en geluisterd naar de zanger die er hoorbaar zin in had en er seksueel en tekstueel nog een schepje bovenop deed. Mijn vader die voor de gelegenheid zijn beste pak had aangetrokken, keek mij vanaf de overkant van de kamer somber en verwijtend aan.

Mijn hoop dat we de boel in het tweede couplet zouden kunnen afronden met een snelle sigaret en het uitwisselen van telefoonnummers, bleek ijdel. Rob had er nog lang geen genoeg van. “Dan telt alleen nog maar de lieve lust, en kreunt het lichaam tevergeefs om rust. Dan schreeuwt de ziel, er zijn geen woorden voor, genadeloos, ga door, ga door.” Houd op, houd op, smeekte ik in stilte. Mijn broer stond op en vroeg of iemand misschien nog iets wilde drinken.

Na vijf eindeloos durende minuten was het dan toch gedaan. Het ongemak bleef nog enige tijd hangen, maar daarna werden de gesprekken over de uiteenlopende kwalen in de familie en de zakkenvullers in Den Haag weer vlotgetrokken. Over het voorval is nooit meer gesproken, over de plaat trouwens ook niet. Ik ben er ook overheen. Ik hoop dat Rob de Nijs nog een paar goede jaren voor de boeg heeft en dat hij het, euh, er nog even van neemt.

Patrick Meershoek is verslaggever van Het Parool en schrijft elke woensdag een column. Lees alle columns hier terug.

Reageren? patrick@parool.nl.