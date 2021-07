Gescheiden lessen voor jongens en meisjes, en dan de moderne maatschappij in

Onlangs kwam naar boven dat er gewerkt wordt aan de opening van een nieuwe islamitische school in Beverwijk, waarbij jongens en meisjes gescheiden onderwijs krijgen. Dit is slechts één aanvraag uit een hausse; meer dan een kwart van alle 430 aanvragen voor overheidsfinanciering van nieuwe scholen betreft tegenwoordig islamitisch onderwijs.

De oprichter van deze school is Enes Ulusoy, dezelfde knaap die een tijdje geleden in een interview met ex-treitervlogger Ismail Ilgun verkondigde dat vrouwen die op het strand liggen chaos veroorzaken in de maatschappij, dat aan kinderen leren dat homo’s normale mensen zijn een vorm van liberale indoctrinatie is, en die aan het uitleggen was waarom een man wél vier vrouwen mocht huwen.

Natuurlijk zal het beleid op deze school gepaard gaan met andere ongelijke regels, zoals dat ­meiden geen broek aan mogen en alleen zij een hoofddoek moeten dragen. Er zal apart worden gegymd, apart gezwommen, niet naakt worden gedoucht en er zullen aparte busjes zijn voor schoolreisjes. Verder zullen de evolutietheorie, de absolute vrijheid van meningsuiting – de vrijheid om satire te bedrijven incluis –, de nationale feestdagen en de seksuele voorlichting moeten sneuvelen.

Dat terwijl de samenleving die ze straks instromen modern en niet gescheiden is. Als ik de heer Ulusoy goed begrijp, kan je de jongens die van deze school komen maar beter niet aannemen in een bedrijf waar ook vrouwen werken. Dat zorgt maar voor onrust en afleiding.

Volgens mij ziet de heer Ulusoy alleen maar een wandelende vagijn als hij naar een vrouw kijkt en wil hij zijn wereldbeeld ook vooral met de paplepel opdringen aan kinderen en pubers. Prima, maar de vraag is of de overheid en dus de belastingbetaler daaraan mee moeten werken. Dat is uiterst onverstandig en zelfs tragisch in een land dat meent seculier te zijn.

Er zijn onderzoeken die menen dat het pedagogisch verantwoord kan zijn, maar er zijn ook onderzoeken die stellen dat het niet zo is. Hoe het ook zij, in dit land gaat het al heel lang goed zoals het nu gaat, we leveren nog steeds genoeg hoogopgeleide mensen die onderweg kennelijk niet afgeleid worden, en dus lijkt het me een onnodig experiment om dit als argument naar voren te halen. We weten immers allemaal dat het religieus gemotiveerd is en niet wetenschappelijk; dat is slechts feiten zoeken bij je standpunt.

Thierry Baudet reageerde hierover op VVD-Kamerlid Bente Becker, toen zij twitterde dat dit beleid zorgelijk was. ‘Domme liberalen met hun quasi­totalitair egalitarisme. Waarom zou je geen gescheiden onderwijs mogen hebben?’ zei hij. Nou is steeds vaker duidelijk dat Baudet alle schaamte voorbij is, maar tegenwoordig schaamt hij zich ook niet meer om zich te scharen bij middeleeuws en verderfelijk gedachtegoed gebaseerd op een antiek sprookje. Ook is hij kennelijk ineens niet meer iemand die het liberalisme voorstaat, terwijl zijn hele partij haar bestaansrecht ontleent aan het standpunt een consequente VVD te zijn.

Er was ooit een premier die zei dat een land beter uit de EU kan stappen als het weigert zich aan te passen. Zo’n beleid kan hij vast ook wel hanteren aangaande de opening van meer antiwesterse middeleeuwse scholen.

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool.

