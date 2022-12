Zij was degene die ik als kind eerst wilde hebben en later wilde zijn. Een opgeruimde moeder. Een vrouw met vlezige wegkruiparmen die altijd een pleister op zak had en zelf pannenkoeken bakte. Van die dunne, die ze dampend op stapels legde. “Pak zoveel je wil. En ruim je even je schoolboeken op? Dan liggen ze klaar voor het nieuwe jaar.”

Mijn moeder kon geen pannenkoeken bakken. Ze fabriceerde ongare drabplakken, dik als fietsbanden. Ongestold dropen en gistten ze door. Want in mijn moeder gistte het ook.

Geregeld wordt mij gevraagd hoe het was: opgroeien met een bipolaire ouder. Soms proef ik daarbij een zweem sensatiezucht. Alsof ons huis een takkebende was, de stront aan de muren kleefde en mijn ma hoofdbonkend ontzield op de bank lag.

Onzin. Mijn moeder deed haar best. En ze was lief, zo lief. Maar anders dan normaal ging het wel. Koken kon ze niet, naar huiswerk informeerde ze niet, vaak was het stil. Papa werkte buitenshuis. Mama werkte binnenshoofds. En ik? Ik droomde van een leven dat niet gistte of droop. Ik zou de gestructureerde moeder worden van een huis vol geluid. Een vrouw die emotioneel nimmer afwezig was, wantjes aan een koord door jasmouwen reeg, haar kinderen opvoedend tot wezens die vol overzicht en zelfvertrouwen de wereld in stapten.

Het is vijfendertig jaar later. Ik zit boven een enorme stapel formulieren waar ik me lang tegen heb verzet (‘Rot op met je labeltjes’), maar omdat beide zoons almaar vroegen “Zou ik ADHD hebben?” en na een lange trits schoolgesprekken met steeds dezelfde teneur (“Hij is anders”, “Gebrek aan focus” en het eeuwige: “Hij kán het wel, maar dóét het niet”) ging ik overstag. Nu, hoofdbonkend aan mijn bureau, hoor ik boven een volledige kerstboom sneuvelen, gilt iemand dat de hond in de kamer heeft gekakt (“Er zit ook stront op de muur!”), doen onze vier katten de cancan mét kerstmutjes op, maakt de oven een raar geluid, alsof hij elk moment de zojuist erin geschoven diepvriespizza (geen tijd om te koken) geheel zelfstandig kan uitbraken, bedenk ik dat ik nog een goede-voornemenslijstje wil maken en bestudeer ik intussen de opsomming van ADHD-karaktereigenschappen.

Plotseling valt het kwartje: verrek, dit is ’m. Voor de duidelijkheid: met ’m bedoel ik François. Voor de duidelijkerheid: François is mijn man.

Daar zit ik met mijn goede bedoelingen. Ik die mij een gestructureerd leven droomde, woon samen met een hysterische dierentuin, opstandige keukenapparatuur en mogelijk drie ADHD-huisgenoten. En de slappe lach. Want wat ik als kind niet wist, maar inmiddels begrijp: over het leven heb je niets te vertellen. Je kunt voornemen wat je wil. Maar ergens blijft het altijd een bende.

Van boven klinken ook lachende geluiden. “Mam! Kom je een spelletje doen?” Ik schuif de papierwinkel terzijde. Moeten we aan labeltjes? Weet ik veel. We zien het in 2023 wel. Voor nu breng ik een hulde aan de takkezooi. Míjn takkezooi. Want één ding is in elk geval gelukt: ik ben een opgeruimde moeder in een huis vol geluid.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? r.schlikker@parool.nl.