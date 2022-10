Genezing van een ontsteking van de blinde darm zit deels tussen de oren

Toen ik geneeskunde studeerde hadden we colleges van indrukwekkende hoogleraren die vanaf het katheder hun wijsheden (waarvoor vaak amper wetenschappelijk bewijs was) de collegezaal in slingerden. Een maagzweer ontstond door stress en vadsig eten en was dus een ziekte die typisch bij taxichauffeurs voorkwam. Patiënten dienden onverwijld hun halve maag te laten verwijderen volgens de beproefde methode van de Duitse chirurg Billroth.

Een paar jaar later bleken maagzweren gewoon veroorzaakt te worden door een bacterie en was het simpelweg innemen van een maagzuurremmertje voldoende voor effectieve genezing.

Onze hoogleraren bulderden dat patiënten met een hernia strikte bedrust moesten houden en het was ook absoluut evident dat snotterende kinderen onmiddellijk van hun amandelen moesten worden ontdaan. Ook deze waarheden bleken later volslagen onzinnig te zijn.

Generaties studenten werden met medische tuchtcolleges en andere verdoemenis gedreigd als ze een blindedarmontsteking zouden missen bij hun toekomstige patiënten, want die diende ‘voor de zon onderging’ te worden geopereerd, omdat anders vreselijke complicaties zouden ontstaan. Inmiddels weten we uit vergelijkende onderzoeken dat de meerderheid van de blindedarmontstekingen net zo goed geneest met een kuurtje antibiotica als met chirurgische verwijdering. Ongeveer 75 procent van de patiënten is daarna volledig genezen. Bij een kwart blijven klachten bestaan en moet de blindedarm alsnog worden verwijderd.

In een recent Amerikaans onderzoek werd bekeken welke factoren van invloed zijn op het al dan niet werken van antibiotica bij blindedarmontsteking. De meest verrassende uitkomst was dat patiënten die er vooraf niet of nauwelijks van overtuigd waren dat antibiotica ze zou genezen veel vaker blijvende klachten hielden. Zij moesten dubbel zo vaak alsnog geopereerd worden. Mensen die voor de start van de behandeling geloofden dat die hen zou genezen, hadden minder dan 10 procent kans om later een operatie te ondergaan.

Het lijkt er dus op dat vertrouwen vooraf een enorme impact kan hebben op het succes van een medische behandeling. Dat is eerder ook bij andere interventies vastgesteld, er is bijvoorbeeld een verband tussen de werkzaamheid van pijnstilling en het vertrouwen van een patiënt in dat middel. Bij blindedarmontstekingen lijkt de invloed van je hersenen nog verder te gaan en dus ook je reactie op infectie en ontsteking te beïnvloeden. Koren op de molen van diegenen die zweren bij een ‘mind-body’-connectie waarbij wilskracht en brainpower alle ziektes kunnen bedwingen.

Een wat minder zweverige verklaring is dat mensen die veel vertrouwen hebben en een optimistische instelling misschien wat minder geneigd zijn om te klagen over restklachten (die op den duur vaak vanzelf verdwijnen) en daardoor minder vaak aanvullende behandeling nodig hebben.

Hoe dan ook, de krachtige invloed van vertrouwen en geloof op succesvolle uitkomsten van medische behandelingen moet niet worden onderschat. We zouden die wellicht zelfs nog wat effectiever kunnen inzetten om uitkomsten te verbeteren.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.