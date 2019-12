‘Gemeente, denk eens na over verbeterde versie van deelfietsen’

Beeld ANP

Wederom wordt er extra geld uitgetrokken: dit keer geeft het kabinet wel 75 miljoen euro voor parkeerplekken voor fietsen in de grote steden (Het Parool, 24 december). Echter, ook dit is niet voldoende voor de groeiambities van Amsterdam.

Amsterdam, ga eens nadenken over een visie op fietsmobiliteit. De mensen willen fietsvervoer van A naar B en niet per se een fiets en stalling. Dat betekent dat we naar een deelfiets toe moeten, omdat het merendeel van de fietsen echt voor langere tijd stilstaat rondom stations. De Swapfietsen zijn een mooi initiatief voor de frequente fietsers, maar de incidentele fietser die via zijn mobiele telefoon een fiets kan opsporen, reserveren en betalen voor minder dan een euro per ritje, is pas echt een oplossing voor dit probleem. Een mooie statiegeldregeling voor het inleveren van de oude fiets en daarvoor een fietstegoed krijgen kan zo maar 100.000 oude fietsen uit het straatbeeld halen.

Gemeente, toon eens visie, een verbeterde versie van de deelfietsen moet toch mogelijk zijn. Het is goedkoper dan investeren in parkeerplekken en ook toekomstbestendig.

Bob de Dood, Landsmeer