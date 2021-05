Gemak dient de mens, maar ik was toch geen prinsje?

De koffiefilters waren op.

En het regende.

Op straat reed een maaltijdbezorger voorbij.

Zou ik het doen?

Tien minuten maar, zo gaat de mare, tien minuten wachten en dan heb je een pak koffiefilters in huis. Aan de deur bezorgd.

Ik had ze al zien fietsen, die gasten met die zwarte rugtassen.

Van Gorillas, de nieuwe bezorgingsdienst. Een nieuwe kleur in het straatbeeld.

Even de app installeren en over tien minuten zou er een gorilla voor de deur staan en zou ik de koffie op kunnen schenken.

Opeens zin in chips? Wijn? Een andere smaak pindakaas? De gorilla komt het brengen.

Binnen tien minuten.

Ik stond me heel erg af te vragen waarom ik aarzelde.

Het was een strijd tussen gemak en moeite doen.

Decadentie, zo werd het in de krant genoemd. Dat je zelfs voor een simpele boodschap de deur niet meer uit hoeft. Gemak dient de mens.

Voor ik me af kon vragen of ze in mijn straat wel zouden bezorgen, legde ik de telefoon weg. Ik was toch geen prinsje?

En er is toch helemaal niets mis met even de deur uit moeten voor een simpele boodschap? Bovendien, ik zal het maar vertellen: ik hou van boodschappen doen. Hup naar buiten, je gedachten laten uitwaaien. Even niet aan belangrijke dingen denken.

En in de supermarkt lekker in je eentje met je karretje door de gangpaden dwalen. (Een paar minuten achter iemand aanrijden en precies dezelfde spullen in je wagentje leggen.) In avocado’s knijpen. Toch dat pak Daniokwark met dropsmaak pakken. Even bij het bladenrek in de Voetbal International bladeren, of in een magazine over seriemoordenaars.

Wat me ook stoorde (lekker belangrijk) was een commentaar op de site van Gorrilas, van ene Kathi. ‘Gorillas heeft mijn leven veranderd! Eindelijk kan ik mijn tijd besteden aan belangrijke dingen! Gorillas zijn helden.’ Alles aan deze quote is belachelijk. Opa Moraalridder: het zijn geen helden, Kathi, maar onderbetaalde werknemers met een heel slechte cao. (Stond ik me toch op te winden over een nepquote.)

Onderwijl waren de koffiefilters nog steeds op. En was het niet gestopt met regenen.

Voor het koffiefilterprobleem heb je natuurlijk geen gorilla nodig. Gewoon een paar vellen wc-papier afscheuren en die goed in de koffiefilterhouder vouwen. Koffie erin scheppen. Voorzichtig opschenken.

Tenzij je geen wc-papier meer hebt. En geen koffie­filterhouder. En de koffie ook op is. Maar dan heb je slecht boodschappen gedaan. (De gorillas doen een dansje.)

Loop jij maar lekker door de regen naar de supermarkt voor je pak koffiefilters, hoorde ik Kathi al brullen.

En dat was precies wat ik ging doen.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl