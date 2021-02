Gelukkig weet hij nog niet dat 3-MMC net zo legaal is als vitamine D

‘Voor 17.00 besteld, morgen in huis.’ ‘Je zal je opgewekt en energiek voelen.’ ‘Vertel wat jij vindt van onze producten en ontvang €10,- korting op jouw volgende bestelling!’

0,35 seconden, 142.000 resultaten. Ik staar naar mijn scherm. In een halve minuut poppen duizenden sites op, ogend als keurige drogist of sportsupplemententoko waar je vitamine D kunt scoren – fijn in coronatijd – of eiwitpoeder voor je spieren. De winkels hebben soms namen met termen als ‘Reform’. Gezondheid voorop, immers? Veel logo’s met fris gekleurde capsules. Of dames in laboratoriumjassen. Betalen met Ideal is geen punt. Het ziet er allemaal zo normaal uit.

0,35 seconden, 142.000 resultaten. Ook mijn kind zou de webshops kunnen zien. Hij weet dat nu niet. Maar volgend jaar gaat hij naar de middelbare. Hoelang duurt het voor hij blowende vriendjes krijgt? Twee jaar? Drie? Hoelang duurt het voor eentje verder kijkt? En hij zelf ook eens denkt: ach, het kan toch geen kwaad?

0, 35 seconden, 142.000 resultaten.

‘3-Methylmethcathinone, ook wel 3-MMC, is ons meest verkochte product en de absolute aanrader voor elke beginnende chemicus.’

Pepijn Remmers was geen beginnende chemicus, maar een puber, ongelukkig in lockdowntijd. Hij kroop in een tentje en nam 3-MMC. Later werd hij gevonden. Dood door een combinatie van drugs en koolmonoxidevergiftiging.

Zijn ouders deden in kranten hun verhaal om te waarschuwen. Want coronamaatregelen raken jongeren enorm. Ik vond het moedig dat ze daar aandacht voor vroegen. Maar een terloops zinnetje trof me ook. Pepijn had zijn ouders verteld hoe goed 3-MMC hem liet voelen. “Hij zag het probleem ook niet zo, want het middel is legaal.”

Net zo legaal als vitamine D of eiwitpoeder. Burgemeesters uit Oost-Nederland gaven in december aan zich grote zorgen te maken na diverse dodelijke incidenten met 3-MMC. In 2012 is voorganger 4-MMC verboden. Meteen dook het kleine broertje al op. Zo gaat dat met designerdrugs. Wordt eentje illegaal, dan voegen makers gewoon een ander stofje toe waardoor ze de Opiumwet gemakkelijk omzeilen. Staatssecretaris Blokhuis staat erbij en kijkt ernaar. “We hollen achter de feiten aan,” zegt hij.

Er ligt een voorstel om drugs die lijken op bestaande middelen meteen te verbieden. Begin dit jaar zou deze wet worden ingediend. Er is echter ‘vertraging opgelopen bij de uitvoering’.

Heel misschien lukt het in 2022. Vervolgens moet het voorstel nog door de Tweede Kamer, de Eerste, de Raad van State. 3-MMC bestaat dan tien jaar.

0, 35 seconden, 142.000 resultaten bij de zoekvraag ‘3-MMC kopen’. Mijn zoon weet van niets. Nog niet. Maar ik begin al met waarschuwen. Want ík heb wel haast. Hopelijk ben ik mislukte experimenten voor.

Natuurlijk, ze kunnen zichzelf ook kapot zuipen of ondersteboven blowen. Het leven is niet gevaarvrij. En ja, wie wil kan ook altijd aan harddrugs komen. Maar met een overheid die toestaat dat gevaarlijke zooi laagdrempelig wordt verkocht als ware het pitamientjes, een overheid die zo traag is, een overheid die geen juridisch tentje bouwt waardoor ze misschien veiliger zijn, staan onze kinderen knalhard in de kou.

