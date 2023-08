Geluk, vriendschap en een Russisch kanon

“Wat is gelukkig zijn?” vroeg hij zich af.

Hij dronk koffie in café Anderson in de Taganskayastraat in Moskou en keek naar een mooie vrouw. Die meed zijn blik, wat hij begreep.

“Ben ik gelukkig als ik met haar naar bed mag?”

Even drongen zich stomme fantasieën in zijn hoofd, maar al snel keerde droefheid terug.

Die vrouw had hem doen denken aan de vrouw van Boris. En gisteren had hij het bericht gekregen dat Boris was overleden. Neergeschoten door een Russisch kanon.

Met Boris had hij vaak gesproken over gelukkig zijn. Of ze elkaar nu in Moskou of Kyiv ontmoetten, maakte niets uit. Altijd waren ze aan het praten, filosoferen, grappen maken.

Dat was opeens voorbij. Definitief voorbij. Hij had zijn vriend nog laten weten dat hij het niet eens was met Poetin, dat hij vond dat hun vriendschap boven de politiek ging en dat hij weer met hem wilde praten, maar de woede van Boris had hun vriendschap weggevreten.

“Die vriendschap was geluk.”

Als ze elkaar zagen, gaven ze elkaar boeken. Romans, dichtbundels. Nooit politieke beschouwingen. Meestal Engelse, want dat lazen ze beiden. Ze waren weg van P.G. Wodehouse. Hun wens was om samen naar Engeland te gaan op zoek naar Blandings Castle, wetende dat dat kasteel niet bestond.

“Geluk,” had Boris gezegd, “is juist het niet waarmaken van een droom, want dat valt altijd tegen. Geluk is die droom te voeden, te vervolmaken, te koesteren. Meer niet.”

Dus gingen ze niet naar Engeland.

Opeens – de Krim was al bezet en ze hadden nauwelijks contact meer – stuurde Boris hem het bericht dat hij was getrouwd. Met Mariya. Hij kende haar wel. Een mooie vrouw. Dat was het laatste wat hij van hem had gehoord.

“Vijandschap is ongeluk.”

Hij had de pest in dat hij zich niet eerlijk durfde te uiten. Een meeloper zijn, is meelopen met je gehandicapte ego.

Zou hij er ooit achterkomen waarom en hoe Boris bij het Oekraïense leger was gegaan? Had hij echt zo’n hekel aan Russen? Hij wist dat Russen werd geleerd Oekraïners als nazi’s te zien, maar hij wist beter. Dat wist Boris toch? Wat was in hem gevaren?

Hij vreesde dat hij, net als Boris, straks ook in het leger moest.

Wie nadacht, wilde niet vechten of was meer dan fanatiek, wist hij.

“Hoe loopt een meeloper weg, Boris?”

De vrouw verderop lachte nu naar hem.

“Wat is geluk?”

Theodor Holman.

