‘Geluidsoverlast van auto’s? Verban de scooter!’

Beeld Jakob van Vliet

In Het Parool van 25 juli zegt GGD-medewerker Fred Woudenberg dat geluidshinder van met name het verkeer een ernstige bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Allerlei maatregelen ten spijt, zolang het aantal auto’s in de stad blijft stijgen.

De geluidsoverlast van ‘lichte’ motorvoertuigen als motoren, scooters, brommobielen en canta’s verdient mijns inzien een aparte vermelding. Het aantal voertuigen is de laatste jaren explosief gestegen. Zo ging het aantal snorfietsen in tien jaar van zo’n 10.000 naar 50.000.

Nu met de coronacrisis lijkt het alsof alle jongeren het geld dat ze bespaard hebben door niet uit te gaan in een scooter hebben gestoken, zoveel zie je er de laatste tijd rijden.

En wat maken deze voertuigen, naast alle vieze lucht die ze uitstoten, een ongelooflijke bak lawaai. Iedereen die in een relatief verkeersluwe straat woont, zal het herkennen. Je zit gelijk rechtop in de kamer. Ook vinden berijders het vaak nodig om aan één stuk door te toeteren.

In theorie mag een brom- of snorfiets 97 decibel produceren, maar in de praktijk is de herrie onbegrensd. Een apk-keuring voor scooters bestaat niet en de kans dat een agent een berijder aanhoudt op grond van geluidshinder is verwaarloosbaar.

Als de gemeente echt iets tegen geluidshinder wil doen, moet bezit en gebruik van deze voertuigen worden ontmoedigd. Denk aan een versnelde uitfasering van benzine­scooters. Over twee jaar mogen dan alleen nog elektrische varianten de stad in. Scheelt ook nog eens hoop luchtvervuiling. Gelukkig heeft de coronacrisis ons ook geleerd dat we problemen snel kunnen oplossen, mits de urgentie maar gevoeld wordt.

Sjors Koevoets, Amsterdam