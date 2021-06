Geloof me Femke, zo jagen we de toeristen weg

Ik heb een waterdicht plan klaarliggen om Amsterdam minder aantrekkelijk te maken voor toeristen, maar burgemeester Femke Halsema werkt niet mee. Het gaat om het volgende: ik wil een speciaal reisgidsje schrijven waarin toeristen wordt uitgelegd wat de gebruiken zijn in Amsterdam. Dat boekje moet binnen drie jaar de helft van alle toeristen ontmoedigen.

In de jaren negentig lukte het Griekenland met precies dezelfde tactiek om toeristen op het verkeerde been zetten. Je kon geen boekje openslaan, geen gids lezen of er stond de volgende zin in: ‘Wacht niet op de menukaart. Loop de keuken in, doe de koelkast open en kijk wat er zoal aan verse vis in huis is.’

Ik heb dat gedaan. Ik stond, op mijn teenslippers, naar een doodenge vis te kijken toen ik op mijn schouder werd getikt. De kok. Met een verband om zijn hoofd. Wat ik in zijn koelkast deed. Lang verhaal kort: klap voor mijn kop, Grieks gevloek en twee weken tomaat gegeten. Nooit meer Griekenland.

Zoiets wil ik voor Amsterdam schrijven. Een paar vreemde gebruiken verzinnen die de goedgelovige toerist op een afstraffing komen te staan. Ik heb al wat teksten klaarliggen die volgens mij kunnen gaan werken.

‘In The Bulldog worden softdrugs verkocht, dat weet iedereen, maar vraag de eigenaar ook eens naar de cursus glasblazen. Uw eigen vaas blazen midden in Amsterdam! De bloemen krijgt u gratis!’

‘Amsterdam staat bekend om zijn vriendelijke horecapersoneel. In Café Bern eten de echte Amsterdammers kaasfondue. Loop gewoon de keuken in en snijd zelf wat stokbrood. U mag de kazen aanwijzen die moeten worden gesmolten. In Café Bern bent u de koning!’

‘Een andere beroemde plek waar de gewone Amsterdammers zich graag laten zien is het Amstel Hotel. Gaat u er niet slapen, maar loop naar binnen en vraag naar de Pannenkoek Nutella.’

Ik denk dat alleen deze drie teksten voor een toekomstige daling van 37 procent gaan zorgen. Deze zijn vrij specifiek, maar er kunnen nog wat wijkgerichte teksten bij. Daar heb ik er ook een paar van geschreven.

‘In Amsterdam-Oost wordt onverbloemd de homoseksualiteit gevierd. Iedere eerste maandag van de week lopen Amsterdammers met roze stickers op hun tepels door de Javastraat. Haak gewoon eens in en beleef de stad zoals geboren Amsterdammers hem beleven’

‘Vraagt u in Amsterdam-West naar het Joods Museum. Ze zullen u er, achterop hun scooter, graag naar toe brengen.’

‘In de Bijlmer kunt u gewoon mee rappen met de veelbelovende jeugdige leden van The Deathcunt Killers en The Drillsquad.’

Nico Dijkshoorn schrijft twee keer per week een column voor Het Parool, en spreekt zijn bijdragen ook in.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.