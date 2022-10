Gelijke kansen op goede zorg? Rutte heeft onder een steen geleefd

Het bewijs stapelt zich op dat gezondheidszorg in Nederland bij lange na niet voor iedereen even effectief is. Het verschil in levensverwachting in ‘rijke’ en ‘arme’ postcodegebieden is ruim zeven jaar. Nog heftiger is het verschil in jaren dat in goede gezondheid wordt geleefd: mensen met een hoger opleidingsniveau en meer inkomen leven vijftien jaar langer in goede gezondheid dan mensen die zich in een lagere sociaal-economische klasse bevinden.

De laatste jaren nemen die verschillen alleen maar toe. Ook mensen met leerproblemen en die laaggeletterd zijn, mensen met sociale problematiek of mensen met een niet-westerse achtergrond hebben minder profijt van onze gezondheidszorg. Het is niet eenvoudig voor dit alles onmiddellijk een oplossing te verzinnen, maar inmiddels wordt gelukkig wel breed erkend dat ongelijkheid in de kans op goede gezondheidszorg in Nederland een belangrijk en relevant probleem is.

Toch zijn er nog steeds mensen die niet doorhebben dat hier iets niet in de haak is, en helaas zijn dat niet de minsten. Onze minister-president antwoordde op vragen van Kamerlid Sylvana Simons (Bij1) tijdens de Algemene Beschouwingen dat Nederland toch een ‘diep socialistisch land’ is waarin we allemaal gelijke toegang tot dezelfde artsen hebben en dezelfde kwaliteit van gezondheidszorg ervaren. Je moet wel echt in je Haagse stolp onder een steen hebben geleefd om zoiets te kunnen zeggen.

Hoe losgezongen ben je van de werkelijkheid waarin het ene na het andere rapport concludeert dat grote groepen mensen helemaal niet diezelfde toegang tot zorg en een veel slechtere uitkomst bij ziekte hebben dan anderen. Gelijke kansen op zorg bestaan alleen op papier, in de realiteit van alledag komen juist grote ongelijkheden voor.

De consequentie van deze waarnemingen is dat gelijke toegang voor iedereen niet voldoende is. Dat sommige mensen juist wat makkelijker toegang moeten krijgen of een klein zetje om op de juiste plek te komen. Of dat we bepaalde preventieprogramma’s vooral moeten aanbieden aan groepen met een achterstand en niet plompverloren aan iedereen, waarbij inmiddels wel duidelijk is dat telkens de happy hoogopgeleiden, die dit het minst nodig hebben, er het meest van profiteren.

Daarnaast wordt ook steeds duidelijker dat oplossingen voor gezondheidsproblemen juist in het sociale domein kunnen worden gevonden. Solide onderzoek toont aan dat betere hulp bij schuldenproblematiek leidt tot een aanzienlijk lager beroep op de geestelijke gezondheidszorg. En ook is aangetoond dat betere huisvesting het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp significant doet afnemen.

Veel problemen die in het peperdure putje van de gezondheidszorg belanden, kunnen worden voorkomen door sociale verbeteringen. Helaas zijn maatschappelijke ondersteuning en zorg gescheiden systemen met een gescheiden budget en is het lastig de muren tussen deze silo’s te slechten.

Het ‘socialisme’ van Rutte verwart theoretisch gelijke kansen met grote ongelijkheid en slechtere uitkomsten in de harde realiteit. Maar, zoals Johan Cruijff al eens opmerkte, je ziet het pas als je het doorhebt.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

