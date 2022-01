Geilheid en ambitie vinden altijd sluipwegen en misbruik zal blijven bestaan

Ik zag in de Cineac een filmpje over The Beatles. Ik was 12. Wat zag ik? Gillende meiden!

In de jaren die volgden ontdekte ik de natuurwet waarvoor ik als puber zeer gevoelig was: roem zorgt voor een overvloed aan vrouwen van mijn leeftijd die bereid waren alles te doen voor hun held. Ik wilde dus Beatle worden. Of Stone, of nog beter: Bob Dylan. Seks, roem en rock-’n-roll.

Van mijn uiterlijk moest ik het, net als Beatle Ringo, niet hebben. Ik merkte echter dat roem op allerlei niveaus aantrekkelijk was.

Meisjes van mijn klas deden ‘het’ met leraren, jongens met een brommer hadden meer seksueel succes dan knapen als ik. Later waren er hoogleraren die met studentes verhoudingen begonnen. In de literatuur verscheen daarover het ene verhaal na het andere. Zulke affaires kwamen ook in mijn boeken terecht.

Vermeende romantiek veranderde in grensoverschrijdend gedrag.

Het aantal gevallen van grensoverschrijdend gedrag is niet meer te tellen. Overal waar functionarissen jouw dromen kunnen waarmaken, kan namelijk met seks worden betaald. Goed als het wordt aangepakt, maar het zal nooit verdwijnen. Wie dromen kan waarmaken, macht heeft, al of niet afgedwongen, brengt alleen al daardoor de ander in een vorm van trance waardoor misbruik mogelijk is.

De strijd om de top van de apenrots om de mooiste partner te vinden, al is het maar tijdelijk, kan niet verdwijnen. Je kunt wetten tegen misbruik maken, ze zullen worden overtreden. Om doelen te bereiken is men bereid risico’s te nemen.

Ik begrijp dat bij dat programma dat ik nog nooit heb gezien (The Voice of Holland), alle kandidaten zo’n beetje het seksuele broodbeleg waren voor de juryleden en de dirigent van het orkest. Hebben ze misbruik gemaakt van hun positie? Hebben ze geestelijk of lichamelijk geweld toegepast? Vast. Of was er sprake van tijdelijke echte liefde? Nee hoor.

Is er overigens één vrouw die hier nooit mee te maken heeft gehad?

Je kunt de jury vervangen, contracten opstellen, speciale agenten inzetten, geilheid en ambitie vinden altijd sluipwegen en misbruik zal blijven bestaan. Veilige omgevingen bestaan niet. De macht die je nodig hebt, is de macht die je vreest. Matrassen waarop ongelijkwaardig geneukt wordt, vind je overal, zeker in het Gooi.

Ik heb hier al eens verteld dat meisjes van mijn klas door Mick Jagger (The Voice of The Stones) naar boven in zijn hotelkamer werden geroepen. Ik vond dat heel zielig. Voor mij.

