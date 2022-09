Gegijzeld in de zwijgcultuur: wát een eenzaamheid

Als adolescent deed ik best zo mijn domme dingen die niet mogen en natúúrlijk verlinkte ik mijn matties niet als ik was betrapt. Toch, dat staat in geen verhouding tot de zwijgcultuur die kinderen en jongvolwassenen in de moeilijke wijken van de stad gijzelt.

Dat je jarenlang je Grote Geheimen met je meedraagt terwijl je in paniek leeft: wat een onwaarschijnlijk beklemmend idee.

Moeten blijven zwijgen omdat je als de dood bent voor de gevolgen van praten met de politie of zelfs maar je ouders…

Zaterdag beschreef ik hoe een tiener uit Amsterdam-Zuidoost vanaf zijn dertiende tot zijn zestiende zó werd afgeperst dat uiteindelijk ook de overheid geen andere uitweg zag dan het hele gezin naar een geheim adres buiten de stad te laten verhuizen.

Zijn moeder vertelde me hoe ze jaren onwetend was gebleven, tot ze merkte dat haar zoon stiller werd, zich steeds dieper ingroef in de drillrapcultuur en intussen steeds maar spullen en geld stal om de honger van zijn belagers te stillen. Toen ze uiteindelijk had achterhaald hoe zeer hij klem zat, wilde hij de namen van die belagers nog steeds onder geen beding noemen. Politie en hulpverleners zeiden machteloos te staan zolang de jongen over zijn afpersers bleef zwijgen.

Wat een eenzaamheid, eerst voor de jongen, vervolgens voor het gezin.

Het verhaal dat zijn moeder Het Parool durfde vertellen, maakt heel veel reacties los, vanuit politie en justitie, van hulpverleners, politici, rechters en bestuurders. De rode draad: wat vreselijk dat de slachtoffers zo alleen staan en hun vertrouwde omgeving hebben moeten verlaten.

Het verhaal van dit gezin staat niet op zichzelf. Veel meer jongens, jonge mannen en gezinnen zitten klem in die straatcultuur waarin snitchen dodelijk is.

Het gaat ook niet alléén over jongens. Ik versloeg onlangs een Amsterdamse sextortionzaak (afpersing door te dreigen seksueel getinte beelden te openbaren) waarin vooral moslimmeisjes jaren in de tang zaten. Soms werden ze niet eens met echte naaktfoto’s afgeperst, maar was hun hoofd op een naakt lichaam van een ander gephotoshopt. Ze stonden soms tienduizenden euro’s en kostbare sieraden af. Zij zwegen uit angst voor de schande voor de familie.

Nogmaals: wat een eenzaamheid.

Niet lang geleden zat ik met een drillrapper uit de Bijlmer in een gezelschap waar de vraag rees waaróm dat zwijgen verplicht is. Hij worstelde met een antwoord, waarna ik vertelde hoe ikzelf jaren geleden wist dat voor mij een moordopdracht was afgegeven, maar mijn informatie niet met de recherche kon delen omdat dat mijn cruciale journalistieke onafhankelijkheid zou schaden. Ik kon ook geen snitch zijn, vrij vertaald. Je zag het masker van de drillrapper bijna letterlijk afvallen. Iemand had ervaren wat hij voelt! Maar ja, hij zit nóg in zijn zwijgcultuur gevangen.

