Geert Wilders jut zijn volgers op tot een (digitale) heksenjacht op ‘Lieve Sigrid Kaag’

Geert Wilders plaatste vrijdag een filmpje op TikTok met als aanhef ‘Lieve Sigrid Kaag...’ Je hoeft geen politieke junkie te zijn om te snappen dat deze tekst ironisch bedoeld was. Wilders en Kaag zijn immers aartsvijanden. In het filmpje schrijft Wilders een kerstkaart. Hij leest de tekst op: “Vlieg voorzichtig, ok, en neem je fractie mee.” Vervolgens legt hij de kaart bij het cadeau: een bezemsteel. Zelf moet hij hier erg om lachen. Net als veel van zijn volgers op Twitter.

Zo reageerde ene Ingrid – met veel cijfers achter haar naam – enthousiast: ‘Hahahaha, die is goed!! Heerlijk die humor van jou Geert.’ Miepie meende dat ‘De kerstheks cadeautjes brengt naar Italië en de rest van Zuid-Europa, Brussel, Gaza, heel het Midden-Oosten en Afrika.’ Er waren ook PVV-adepten die hoopten dat Kaag op die bezemsteel naar Saoedi-Arabië zou vliegen en daar voorgoed zou blijven.

Een luchtig moment in onze zo gepolariseerde politiek? Daar lijkt het op. Alleen: is het wel leuk om een vrouw heks te noemen? Wilders deed dat voor het eerst in juni, in reactie op een opiniestuk van Kaag over het steeds grovere taalgebruik in de Tweede Kamer. ‘Heks’ werd meteen trending topic. Sindsdien plakt de PVV-leider dit label systematisch op zijn opponente.

Kijk je naar het verleden, dan is de term heks helemaal niet zo onschuldig. In de middeleeuwen belandden vrouwen die ervan werden beschuldigd heks te zijn op de brandstapel. Tot in onze tijd kennen we het begrip heksenjacht als synoniem voor een unfaire en bedreigende aanval op politieke tegenstanders. Ik beweer niet dat Wilders Kaag daadwerkelijk op de brandstapel wil, maar hij jut zijn volgers wel op tot een (digitale) heksenjacht op haar. En dat heeft grote gevolgen. Voor Kaag en andere vrouwen.

Sinds Wilders het scheldwoord heks gangbaar maakte, krijg ik het zelf ook regelmatig naar mijn hoofd geslingerd. Als je vrouw bent en een rol speelt in het publieke debat moet je daar maar tegen kunnen, zo luidt de communis opinio. Ik ben het daar hartgrondig mee oneens. Ja, je weet dat er trollen zijn die je als vrouw dom, naïef of lelijk noemen. Als je geluk hebt tenminste, want de kwaadaardigere exemplaren maken je net zo makkelijk uit voor ‘hoer’ en zeggen dat je ‘te vies bent om te neuken’. Of bestempelen je dus, sinds Wilders’ taalvernieuwing, als heks.

Seksisme is als onkruid dat telkens opkomt en dat je steeds weer zult moeten bestrijden. Het zou helpen wanneer we ons er als maatschappij bewust van worden dat het gebruik van woorden als heks actief bijdraagt aan het demoniseren van vrouwen. Oók als je het presenteert onder het mom van een grapje. We leven immers niet meer in de middeleeuwen. Het is verdomme al bijna 2022.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.