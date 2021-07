Geen RTL Boulevard: een bevestiging dat het vrije woord onder druk staat

Zaterdag zat ik op een terras toen ik hoorde dat de live-uitzending van RTL Boulevard niet kon doorgaan vanwege een serieuze dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad. De vriendin met wie ik was maakte een grapje. “Eindelijk iemand die actie onderneemt tegen dat gezeur over bekende Nederlanders als Dré Hazes, Sylvie Meis en Lil’ Kleine.” Ik vond er niets grappigs aan. Begreep ze wel hoe ernstig dit was?

Al snel bereikte het nieuws ook andere terrasbezoekers. “Waarom buigen ze voor dat stelletje nitwits? Gewoon doorpakken en je nooit de mond laten snoeren. Dat had Peter R. zelf ook gewild,” hoorde ik iemand zeggen. Ik rolde met mijn ogen. Deze vrouw had makkelijk praten vanachter haar glas rosé. Op sommigen komt ‘buigen voor terreur en dreigementen’ misschien laf over, maar de Amsterdamse driehoek had de redactie van het programma vast niet voor niets gewaarschuwd.

En inderdaad: zondagmiddag meldde NRC dat de politie berichten had onderschept waarin criminelen filosofeerden over een aanslag op RTL Boulevard met een raketwerper of automatische vuurwapens. In de onderwereld zou groot ‘ongenoegen’ bestaan over de link die veel media leggen tussen de aanslag op De Vries en de groep rondom Ridouan Taghi.

Aanslagen op journalisten hebben we in ‘het veilige’ Nederland lang gekend als een fenomeen dat zich vooral in het ‘verre buitenland’ afspeelde. Gisteren nog bezweek de Georgische cameraman Lesko Lashkarava aan zijn verwondingen, nadat hij tijdens de Gay Pride in Tbilisi in elkaar was geslagen. Donderdag werd de Turkse journalist Erk Acarer – fervent Erdogancriticus – aangevallen in zijn woonplaats Berlijn.

Helaas wanen journalisten in Nederland zich allang niet meer onaangetast. De aanslag op Peter R. de Vries is een extreem voorbeeld, maar PersVeilig (een gezamenlijk initiatief van de NVJ, het Genootschap van Hoofdredacteuren, de politie en het OM) maakte begin juni al bekend dat acht op de tien journalisten tegenwoordig te maken krijgen met geweld of bedreiging. Ze worden niet alleen bedreigd door criminelen, ook ‘bezorgde burgers’, ‘viruswappies’ en mensen die denken dat ‘de mainstreammedia’ fake news verspreiden kunnen er wat van. De NOS besloot vorig najaar daarom het logo van hun satellietwagens te halen. Pijnlijk en schokkend, want in een rechtsstaat moet de pers áltijd ongestoord zijn werk kunnen uitvoeren.

Het feit dat RTL Boulevard zaterdag én zondag niet werd uitgezonden, zie ik als een nieuw dieptepunt en een bevestiging dat het vrije woord onder druk staat.

“Misschien wordt het tijd eenheden van het leger of de koninklijke marechaussee in te zetten om mediabedrijven te beschermen tegen psychoterreur,” twitterde Peter Schouten, een van de advocaten van kroongetuige Nabil B. in het Marengoproces. Een verschrikkelijk angstbeeld, dat me koude rillingen bezorgt. Is dít hoe ik en mijn collega’s ons werk in de toekomst moeten doen?

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.