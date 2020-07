Geen plaatje met ‘Hier opende Cruijff in 1969…’

Ik moest in de Kinkerstraat zijn.

Nieuwe contactlenzen.

Nog steeds niet echt een mooie straat, de Kinkerstraat. Steen en asfalt, bedroevend weinig groen.

Laat Kinker het niet horen. Alhoewel, de dichter-filosoof heeft natuurlijk niet meer meegemaakt dat er een straat naar hem werd vernoemd.

Bij nummer 12 stopte ik. Een breed pand waar drie zaken zijn gevestigd.

Op 12A: Mini Galerie

Op 12B: Mozzico (‘authentic pizza romana’).

Op 12C: The Chiropractor.

Het ging mij om 12A. Een adres met een verhaal.

Achter de ramen geen bedrijvigheid. Ik keek naar binnen. Er werd niets tentoongesteld. Lege wanden, een lege vloer. Een totaal lege ruimte (dat zou toch niet het kunstwerk zijn?).

Ik herinnerde me een foto. En langzaam veranderde de ruimte in een schoenenwinkel. En in die winkel Johan Cruijff die – niet in voetbaltenue – met een enorme schoenlepel in zijn hand een klant hielp. En ongetwijfeld allerlei wijsheden over schoeisel debiteerde.

En een andere foto. Johan Cruijff voor de zaak met een paar schoenen in zijn handen. Achter hem, aan de gevel, een uithangbordje. ‘Johan Cruyff shoetique’. (Naast het pand een bordje van Autorijschool Prefect. Als daar Autorijschool Perfect had moeten staan, vrees ik voor het slagingspercentage.)

Kinkerstraat 12A. Hier opende de voetballer op 3 december 1969 een schoenenwinkel. Hij en vrouw Danny wilden ‘mooie en exclusieve herenschoenen’ verkopen.

Cruijff moest zijn grote successen nog vieren.

De shoetique werd geen succes. Volgens Cruijff omdat het woord exclusief voor verwarring zorgde, en men dacht dat hij er alleen dure schoenen verkocht. Najaar 1971 sloot de winkel.

Ik deed een stap terug. Wat me was ontgaan: het bord dat op een raam was bevestigd. ‘Te huur’.

Rust er geen zegen op dit pand?

Moet er ook herinnerd worden aan plekken waar nederlagen zijn geleden?

Op de plek waar vroeger stadion De Meer stond, staat nu de wijk Park de Meer, met straten die naar beroemde stadions uit de Ajaxhistorie zijn vernoemd. Bernabeuhof bijvoorbeeld. In Estadio Santiago Bernabéu in Madrid verloor Cruijff met Ajax, een paar maanden voordat hij de shoetique opende, de Europa Cup 1-­finale van AC Milan.

Maar de ene nederlaag is de andere niet. In de Kinkerstaat, op nummer 12A, herinnert niets aan het bestaan van de onderneming van Cruijff. Geen plaatje met ‘Hier opende Johan Cruijff op 3 december 1969…’

Alsof er nooit schoenen zijn verkocht.

Vlak voor de winkel stond een rode Canta LX op de stoep geparkeerd. Wat straatvuil eromheen.

Wat had ik op die plek graag Johan Cruijff bezig gezien een schoen hoog te houden.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad.

Reageren? m.moll@parool.nl.