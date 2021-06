Geen nieuwbouw, maar concrete plannen voor oude woningen

Veertien bewonersorganisaties uit Amsterdam-Noord riepen afgelopen maandag de Amsterdamse gemeenteraad ter verantwoording. Onder leiding van initiatiefnemers en topstrijders Eva Bollen en Maarten de Boer overhandigden we eind maart het manifest Red Amsterdam Noord aan burgemeester Halsema op het stadhuis, plus de petitie die toen door zo’n 1300 mensen was ondertekend. De boodschap: we willen een time-out van alle nieuwbouwplannen totdat er concrete plannen zijn voor oude woningen en zittende bewoners.

Tegelijk met het manifest en de petitie nodigden we de raad uit voor een hoorzitting om ons een keer tekst en uitleg te komen geven over de stand van zaken in Noord. We vroegen de raadsleden om uitleg over de thema’s wonen, groen, participatie en infrastructuur. En we draaiden de rollen om: wij zijn de deskundigen, oftewel de onbetaalde experts. Wat niet omgedraaid was maar wat helaas nog door te veel bestuurders en ambtenaren vergeten wordt, is dat de gemeente voor ons werkt. En dat wij dus recht hebben op uitleg. Niet bij uitzondering, maar als regel.

Over het thema wonen in Noord zijn verschillende organisaties al jarenlang de noodklok aan het luiden. Er moeten zestigduizend woningen bijkomen. Dat is pakweg het bijbouwen van Zwolle of Maastricht, binnen één stadsdeel. Het dorp in de stad moet en zou een stad in een stad worden, als het aan onze gemeente ligt. Maar wie bouwt er voor wie?

Terwijl er op Overhoeks de ene na de andere woontoren de lucht inschiet met miljoenenpanden, leven mensen in de honderd meter verderop gelegen Van der Pekbuurt in label G-woningen. Nog eens duizenden woningen in Amsterdam-Noord hebben lood in de waterleidingen en de corporaties die daarvoor verantwoordelijk zijn doen niet of nauwelijks iets om het te verbeteren. Daarnaast moeten bewoners zelf, middenin een pandemie, schaarse tijd en ­energie steken in het lezen van plannen en stukken van corporaties die hele wijken met sociale huurwoningen willen slopen, zoals de Kleine Die, of die uiteindelijk toch wijken gaan renoveren maar constant door ons in de gaten gehouden moeten worden om onze rechten te waarborgen, zoals in de Vogelbuurt.

Al dat nieuwbouwgeweld dendert over het groen van Noord. Duizenden bomen worden gekapt voor toekomstig beton. De extreme verdichting zorgt natuurlijk ook voor de bijbehorende verkeersoverlast, zoals het krankzinnige plan voor extra rijbanen op de Meeuwenlaan.

Met de hoorzitting presenteerden de bewonersorganisaties ook nog een participatieprotocol. Tien regels waar bestuurders en ambtenaren zich aan moeten houden als ze vragen om medewerking van bewoners, anders komen we niet opdagen. Binnenkort komt de burgemeester langs in Noord.

Met de hoorzitting is deze week door de bewoners van Noord geschiedenis geschreven. De landelijke media mogen zich schamen voor hun gebrek aan aandacht voor deze gebeurtenis.

