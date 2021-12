Geen fijne kerst, wel een gelukkige december vol licht van de VU

Er was weer eens Twitterophef over het ten onder gaan van de Nederlandse cultuur aan booslims (boze moslims) omdat de – oorspronkelijk protestantse – Vrije Universiteit haar studenten geen fijne kerst meer wenst, maar ‘een gelukkige decembermaand vol licht’.

‘Welkom op het festival van het licht, een viering geïnspireerd door oude verhalen en religieuze tradities als Divali, kerst en Chanoeka,’ zei Mirjam van Praag, voorzitter van het College van Bestuur van de VU, in een videoboodschap afgelopen week voor de studenten. Dit was voor velen het ultieme bewijs dat de Nederlandse cultuur ten onder gaat en na de aanpassingen aan Zwarte Piet nu kerst aan de beurt is. Het was het bewijs dat de VU begonnen is aan een wanstaltige uitverkoop van de joods-christelijk humanistische cultuurtraditie om rigide moslims die zich weigeren aan te passen tegemoet te komen. Óf het was het bewijs dat ‘in het marxisme oude tradities kapotgemaakt moeten worden om nieuwe te creëren’, dat las ik ook.

Dit soort statements lees je vaker op Twitter, ook toen Hema in hun folder iedereen een paar jaar geleden een ‘vrolijk voorjaar’ wenste, in plaats van een ‘vrolijk Pasen’. Paaseieren werden intussen bij de winkel ‘verstopeieren’ genoemd.

GeenStijl stuurde destijds, in 2016, iemand naar het hoofdkantoor van Hema om aan de persvoorlichter te vragen hoe het zat met die folder. Wat bleek? Er waren mensen die volgens Hema ‘aanstoot’ namen aan het woord Pasen. De eventuele oorzaak lieten ze in het midden.

Groep De Mos, een Haagse lokale partij, stelde daarna vragen in de Haagse gemeenteraad en stuurde een persbericht uit: ‘Groep de Mos wil van het Haagse College weten of het bereid is een oproep te doen aan alle Haagse vestigingen van de Hema om de Paashaas te beschermen tegen de guillotine van het hoofdkantoor van de Hema.’

Dezelfde mensen waren ziedend toen supermarkt Lidl met een feestdagenfolder kwam en kerstbrood verving voor feestbrood, kersttrui voor feesttrui en kerstontbijt voor feestontbijt. Maar ook de verdwijning van de naam negerzoen, gedoe rondom moorkoppen, en het verkopen van hoofddoekjes of gendreneutrale kinderkleding bij Hema heeft al tot woede geleid.

Wat ook niet werd gewaardeerd door Twitter was het feestelijk uitpakken door Hema en Albert Heijn rond de ramadan en het Suikerfeest. Dat snap ik wel. Als je van de christelijke feestdagen zegt: dat moet neutraler en inclusiever, elk godsbesef en de daaraan gerelateerde feestdagen gooien we eruit, dan kun je het als bedrijf niet verkopen om wel de islamitische feestdagen bij de originele namen te noemen. Als je het woord ‘kerst’ eruit zet, moet je ook het woord ‘Suikerfeest’ niet in de mond nemen, lijkt me.

Waarom bedrijven en mijn universiteit met termen goochelen, is duidelijk: ze willen voor de muziek uitlopen en laten zien dat ze ook aan dat deel van hun klantenbestand of studenten denken, aangezien dat steeds meer een kleurenwaaier wordt. Ook dat begrijp ik overigens helemaal. Ik vrees dat de boze Twitteraars ongelijk hebben als ze stellen dat dit soort beslissingen door moslimklanten of -studenten worden afgedwongen. Ik vermoed dat het totale top-downbeslissingen zijn en dat er geen enkele moslim is geweest die dacht ‘laat ik hier eens een punt van maken bij het bestuur’.

