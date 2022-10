Geen enkele ambtenaar kan het zich veroorloven om niet te weten van Aanpak Noord

Aanpak Noord staat in het Coalitieakkoord van Amsterdam. Er zit een eigen wethouder op. Er zijn middelen voor vrijgemaakt. De tweede versie van het Red Amsterdam Noord-boek is vorige week enthousiast ontvangen door de burgemeester en het stadsdeelbestuur. En laat ik het ook maar benoemen: wij zijn nu al een stuk tevredener richting ons stadsdeelbestuur dan in de afgelopen vier jaar.

De burgemeester noemde Red Amsterdam Noord aanjager van ‘de verandering van bestuurscultuur’. Nu kan echt geen enkele ambtenaar het zich meer veroorloven om tegenover ons te zitten zonder op de hoogte te zijn van Aanpak Noord.

Of we het nou hebben over de gebiedsontwikkeling in de Banne, op het Buikslotermeerplein of in Tuindorp, of het nou gaat om een buurtcultuurhuis, een winkelcentrum of een woonwijk, niks staat op zichzelf. Het gaat allemaal over Aanpak Noord. Integraal, lange termijn en gefocust op de balans terugbrengen tussen oude en nieuwe wijken, oude en nieuwe bewoners en bovenal een voorbeeld stellen van de Solidaire Stad, een term die RAN gemunt heeft en waar het Coalitieakkoord naar vernoemd is.

Lokale organisaties en initiatieven zijn leidend. Ambtenaren en beleidsmakers zijn dienend. Zo logisch als het klinkt, zo niet vanzelfsprekend is het nu. Hier een aantal passages uit het akkoord dat relevant is en dat – nu als handigheid in de vorm van deze column – boven het bureau van elke bestuurder en ambtenaar moet hangen, of gevouwen in de binnenzak altijd mee moet:

“Voor en door de bewoners. Scherpe sturing en meetbare doelen helpen om de bewoners te bieden waar ze recht op hebben. Het doel van (…) Aanpak Noord is om het perspectief van bewoners, en vooral jongeren, structureel te verbeteren. Dit kan alleen worden bereikt met doorbraken in beleid, door ontkokering en vergaande samenwerking met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Hiervoor zijn duurzame investeringen in tijd en geld nodig.”

“Het college wil dienstbaar zijn aan de leefwereld van bewoners en ondernemers. Dit leidt tot het beste resultaat en draagt bij aan herstel van vertrouwen tussen burger en overheid.”

“Voor deze plannen trekken we extra geld uit om deze aanpak uit te breiden. We committeren ons aan langjarige investeringen in deze stadsdelen (Zuidoost, Nieuw-West en Noord), waar in het verleden juist veel te weinig in is geïnvesteerd. De invulling en uitvoering van deze plannen ligt primair in handen van bewoners, lokale ondernemers en betrokken maatschappelijke organisaties.”

“Community Wealth Building krijgt nadrukkelijk een plaats in Aanpak Noord en we onderzoeken hoe we de lokale economische infrastructuur meer ten gunste van de buurten kunnen laten komen.”

Alleen al uit respect voor de ambtenaren willen wij niet meer tegenover hen zitten terwijl wij ons huiswerk beter hebben gedaan. Laten we teruggaan van Ambtsterdam naar Amsterdam.

Bij dezen.

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al zijn columns hier terug.