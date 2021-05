Geen coronavaccin? Zo’n keuze heeft consequenties

Voor corona speelde deze discussie: mogen ouders weigeren hun kind te vaccineren en het toch naar een kinderdagverblijf brengen, waar het andere kinderen kan infecteren met ziektes die permanente handicaps of de dood kunnen veroorzaken?

Ouders hebben het recht te weigeren hun kind te vaccineren. Betekent dat ook dat ze het recht hebben andermans kinderen in gevaar te brengen? Want niet elk kind kan vroeg worden ingeënt. Zo krijgt een kind de dktp-prik (tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio) pas als het vier is.

Zo’n kleintje wordt tot die tijd uitsluitend door groepsimmuniteit beschermd: het is veilig zolang niemand in de omgeving een van die ziektes kan krijgen. Maar wanneer de vaccinatiegraad daalt – wat al na enige tijd gaande is – lopen kleintjes meer risico. Aanvankelijk was dat vooral in de protestantse Biblebelt, waar nog geregeld uitbraken van bijvoorbeeld mazelen en meningokokken plaatsvinden. Maar de afgelopen jaren daalde de vaccinatiegraad ook elders dusdanig dat deskundigen zich grote zorgen maakten: de groepsimmuniteit zakte tot nabij de ondergrens.

Dat had veel te maken met een vals geloof dat de vaccinatie tegen mazelen, bof en rodehond autisme zou veroorzaken (in het leven geroepen door wetenschapsfraudeur Andrew Wakefield). Daar kwam een newag­e-achtige notie bij dat het ‘beter’ was wanneer het afweersysteem van het kind zelf zou leren zulke ziektes te bestrijden (wat overigens precies is wat vaccinatie doet), en dat inenting ‘kunst­matig’ zou zijn, of vooral de kas van big pharma zou spekken.

Nu zitten we ermee. Er is ­argwaan jegens de corona­vaccinaties, nog meer dan bij kindervaccinaties. En dezelfde discussie dient zich aan: moet het consequenties hebben ­wanneer mensen een inenting tegen corona weigeren?

Inmiddels neig ik naar ‘ja’. We stellen, juist vanwege de veiligheid van derden die anders onwillekeurig slachtoffer ­kunnen worden van iemands hoogstpersoonlijke keuzes, vaker grenzen aan de grenzen van iemands vrijheid. Zo mag je niet zonder rijbewijs een auto besturen. In een auto moet je bovendien, voor je eigen veiligheid, verplicht een gordel dragen. Wie op een brommer rijdt, moet een helm op. Wie aan het verkeer deelneemt, mag niet dronken zijn. Wie een veroordeeld stalker is, mag niet in het onderwijs werken.

Daar gaat een redenering ­achter schuil met een solide precedent: iedereen heeft een grote mate van vrijheid, maar die is beperkt door de mate waarin je een ander met je gedrag en keuzes kunt benadelen.

Aangezien corona bewezen in staat is een hele samenleving lam te leggen, en niet iedereen zich ertegen kan laten vaccineren – wie al een gecompromitteerd immuunsysteem heeft, bijvoorbeeld vanwege een kankerbehandeling, kan zich doorgaans niet laten inenten – denk ik dat de noodzaak van groepsimmuniteit boven de individuele keuze uitstijgt.

Je hoeft je niet te laten vaccineren, maar accepteer dat je daarvoor een aantal rechten moet inleveren. Net als wie straalbezopen is.

