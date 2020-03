Geen corona? Poetin loopt juist hopeloos achter de feiten aan

Op het moment van schrijven (woensdag) zijn er 53 geregistreerde coronapatiënten in Moskou. In mijn nabije omgeving ken ik er al vijf. Dat betekent dus dat ik tien procent van alle coronagevallen in een stad van 13 miljoen mensen ken.

Dat is statistisch gezien natuurlijk onwaarschijnlijk.

En toch sprak Vladimir Poetin bij een bezoek aan een corona call center in Moskou zalvende woorden. “De autoriteiten hebben alles onder controle. Het virus is beheersbaar.” Poetin reisde vervolgens naar De Krim om de aansluiting bij Rusland - nu zes jaar geleden - te vieren. Daar werden heel wat handen geschud.

Hij meldde ook nog dat het referendum op 22 April vooralsnog gewoon doorgaat.

Dat referendum maakt het voor Poetin mogelijk om tot 2036 aan te blijven als president. Uitstel komt hem slecht uit. Het kan de oppositie tijd geven zich te organiseren.

Een coronapandemie past ook niet in Poetins plaatje van het stabiele en veilige Rusland in een oceaan van onrust.

Maar veel Russen hebben inmiddels hun eigen conclusies getrokken. Een parallel met Tsjernobyl ligt voor de hand. Bij gebrek aan transparantie doen de gekste geruchten de ronde. Je collega, de schoonmaakster, je beste vriend; een ieder weet iets te vertellen over volle ziekenhuizen en tienduizenden coronagevallen.

De Moskouse autoriteiten zijn ook bepaald niet zeker van hun zaak en hebben scholen gesloten en bijeenkomsten met meer dan vijftig personen verboden. Maar het openbare leven gaat intussen gewoon door.

The Moscow Times dook in het testregime van Rusland - de cruciale schakel in de bestrijding van het virus - en kwam tot schokkende conclusies.

Er is in Rusland slechts één bedrijf - Vector - dat tests uitvoert. Vector staat in Novosibirsk, op ruim 3000km van Moskou. Dus alle stalen uit Moskou (en andere grote steden) gaan via een lokale kliniek naar Siberië met alle risico’s van dien.

Er gaan ook dagen overheen voordat de testresultaten terugkomen.

Van de 116.000 tests die tot nu toe gedaan zijn, bleken 114 positief. Dat is een ratio van 0,09 procent. Nergens ter wereld is die score zo laag. Wetenschappers zijn er inmiddels achter dat de Vector tests beduidend minder nauwkeurig zijn dan die in andere landen. Met andere woorden, veel negatief geteste patiënten hebben wel degelijk het virus.

Twee commerciële bedrijven in Rusland hebben inmiddels betere tests ontwikkeld, maar ze hebben nog geen vergunning deze producten op de Russische markt te brengen en verkopen nu aan het buitenland.

In de komende dagen zal er veel omslaan, maar net als in Amerika lopen de autoriteiten dan hopeloos achter de feiten aan.

Alle wereldleiders hebben inmiddels hun bevolking toegesproken. Het wachten is op Poetin.