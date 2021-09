Hij is dat jongetje dat in een hoop stront is gevallen en zegt: “Ik stink niet naar poep, ik ruik naar buitenlucht.”

Waarom snapt Thierry Baudet niet dat er een verschil is tussen Holocaust en ‘Holocaust’, het ene woord zonder en het andere met aanhalingstekens?

Baudet – ondanks zijn herhaalde verdediging dat hij elke vorm van antisemitisme verre van zich werpt – heeft zich toch omringd met kwade trouw en kwade stank. De vraag of dat terecht is of niet, doet dan eigenlijk niet ter zake. Wanneer je, met zo’n dreklucht om je heen, vervolgens Holocaust tussen aanhalingstekens zet, is het net of je die in twijfel trekt, want zo gebruik je aanhalings­tekens ook. Het is een manier om niet-grappige ironie in een tekst te suggereren. Aanhalingstekens geven een slinger aan een woord. Het relativeert. Er is een verschil tussen: ik vind Thierry intelligent of: ik vind Thierry ‘intelligent’. Forum is een democratische partij, of Forum is een ‘democratische’ partij. Baudet of ‘Baudet’.

Baudet weet dat er gezaghebbende intellectuelen zijn die zijn opvattingen over de Holocaust al tijden in twijfel trekken, waaronder de bekende Britse journalist Douglas Murray die om die reden de vriendschap met hem verbrak. Deze meester in de Engelse ironie had echt niet de indruk dat Baudet ironie bedreef.

Dit is allemaal bij Baudet bekend.

Zelfs als het allemaal gelogen is – helaas is het dat niet – moet je je uiterst zorgvuldig uitdrukken.

Geen aanhalingstekens dus om Holocaust, ‘mijnheer’ Baudet.

Nu kan je je vergissen. Zeker op Twitter. Als je vervolgens wordt gewezen hoe dubbelzinnig zo’n tweet wordt geïnterpreteerd, dan haal je zo’n tweet weg, maar Baudet verdedigt hem. Dat mag natuurlijk, maar het maakt de antisemitische stank om hem heen giftiger. Ook dat ‘weet’ hij. Baudet ‘denkt’ dat als hij zijn tweet uitlegt, hij hem ontdoet van dubbelzinnigheid. Maar zijn ‘verdediging’ wil zeggen: mijn tweet was eigenlijk juist, jullie interpreteren hem ‘verkeerd’. Dat bleek ook uit zijn verdediging hiervan in de Kamer.

Natuurlijk mag Baudet zeggen wat hij wil. (Citaat: “Ik vind niet dat Joodse organisaties de oorlog mogen claimen,” zei hij) maar zelfs als onze interpretatie dat hij een antisemiet is, verkeerd is (niets wijst daar nog op, trouwens), dan is het toch aan hem om op zijn minst duidelijker te zijn. Hij blijft maar welbewust dubbelzinnig en daardoor kwetsend. Zonder aanhalingstekens.

Met ‘aanhalingstekens’ houd je je bedoelingen duister.

Met aanhalingstekens zet je woorden een masker op.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.