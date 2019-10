‘Geef leraren wat ze verdienen. Beloon ze met meer collega’s’

‘Er is bijna geen school in Amsterdam waar het schoolteam compleet is.’ Beeld ANP XTRA

Zaterdag, 5 oktober, is het de dag van de leraar. In onze stad werken dagelijks tienduizend leraren met hart en ziel aan de toekomst van onze kinderen.

Zij verdienen het om in het zonnetje te worden gezet. En dat is nu belangrijker dan ooit. Ik gun onze leraren vooral meer col­lega’s.

Wat is nou een mooier beroep dan leraar? Je hoeft je nooit af te vragen of het zinvol is wat je de hele dag hebt gedaan. Je maakt het verschil in het leven van kinderen en jongeren. Je zorgt ervoor dat jonge mensen gelijke kansen krijgen in het leven. Je zorgt ervoor dat talenten tot bloei komen. Je geeft onze nieuwe generatie kennis en vaardigheden mee en leert ze belangrijke waarden. Je geeft daarmee vorm aan onze toekomst. Je bijdrage is onmisbaar voor ons ­allemaal.

Wie zouden we zelf zijn zonder de leraren die ons hebben gevormd, uitgedaagd en opgeleid? Welk beroep is van meer belang dan dat van de leraar?

En toch worstelen we op dit moment met een ongekend groot tekort aan leraren. Op dit moment hebben we alleen al in het Amsterdams basis- en speciaal onderwijs een tekort van 310 leraren. Dat zijn duizenden kinderen zonder vaste meester of juf voor de klas. En nog eens duizenden van wie de meester of juf het extra druk heeft door het tekort.

Onbevoegde leraren

Er is bijna geen school in Amsterdam waar het schoolteam compleet is. Schooldirecteuren, ­intern begeleiders en klassenassistenten ­komen niet meer aan hun werk toe omdat ze ­gaten moeten dichtlopen. Onbevoegde leraren staan in groten getale voor de klas. Klassen worden samengevoegd of naar huis gestuurd als een leraar ziek wordt.

Schoolbesturen overwegen serieus om vier­jarigen die nog niet leerplichtig zijn geen les meer te geven, of de schoolweek te verkorten naar vier dagen. Op een school in Nieuw-West staat op de hele school nog maar één bevoegde docent voor de klas.

Afgelopen week besloot de 16e Montessorischool in Zuidoost om na de herfstvakantie haar deuren te sluiten, omdat het schoolbestuur door het lerarentekort niet meer kon garanderen dat de kinderen goed onderwijs kregen. Ik vrees dat meer scholen zullen volgen.

Het lerarentekort is een regelrechte crisis.

Het kwantitatieve tekort zorgt voor een enorm kwaliteitsprobleem en een groot ongelijkheidsprobleem.

Door de stress in het lerarenteam, veroorzaakt door de voortdurende onderbezetting, krijgen kinderen niet de onderwijskwaliteit die ze verdienen. Ongelijkheid groeit, omdat de ­tekorten vooral bestaan op scholen waar de kwaliteit al onder druk staat en waar meer kinderen zitten die grotere achterstanden hebben.

Onorthodoxe maatregelen

Bij een crisis die de toekomst van onze kinderen bedreigt, mag je verwachten dat de overheid maatregelen neemt. In Amsterdam hebben we daarom 23 miljoen euro uitgetrokken om onze leraren zo goed mogelijk te ondersteunen. We zorgen voor extra parkeervergunningen en voor een betere reiskostenvergoeding. We trekken geld uit voor het aantrekken en begeleiden van zijinstromers.

We investeren in teambeurzen voor krachtige onderwijsteams en ondersteunen schooldirecteuren. We schuwen onorthodoxe maatregelen niet en hebben een pool van ambtenaren die kunnen invallen, bieden gratis griepprikken voor wie dat wil en bouwen schoolgebouwen om tot woonruimtes voor leerkrachten.

Maar het is niet genoeg. Leraar is een prachtvak, maar passie, werkplezier en voldoening betalen niet de rekeningen. Meesterschap is vakmanschap en geen liefdadigheid. De lage ­lonen in vooral het basis- en speciaal onderwijs, waar de tekorten verreweg het grootst zijn, zorgen ervoor dat te weinig mensen voor het vak kiezen en te veel mensen het vak verlaten.

Grotestedentoelage

Ik blijf daarom een stevig beroep doen op het kabinet. Verhoog de salarissen en doe dat vooral op de plekken waar leraren het grootste ­verschil maken, maar de tekorten ook het grootst zijn: in het basis- en speciaal onderwijs, in de grote steden en op scholen waar veel kinderen zitten die meer moeite hebben om mee te komen.

Dicht de loonkloof tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, zorg voor een grotestedentoelage en zorg voor meer kansengelijkheid door juist de leraren op de moeilijkste scholen het beste te belonen.

Pas als wij onze waardering voor leraren ook uitdrukken in een fatsoenlijk salaris, kunnen we het lerarentekort echt het hoofd bieden. Dan kunnen we niet alleen de dromen van kinderen waarmaken, maar ook van de vele mensen die leraar willen worden maar de kosten daarvoor niet voor hun rekening willen of kunnen nemen.

Het wordt echt hoog tijd dat we gaan waarderen wat voor ons allemaal van grote waarde is. Geef leraren wat ze verdienen. Beloon ze met meer collega’s.