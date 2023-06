Geef je als crimineel de rechters de schuld, of pak je de afslag vóóruit?

Wéér bijt een Amsterdamse onderwereldveteraan in het stof. Robert Mink Kok, net 62 jaar geworden, kreeg dinsdag in Rotterdam 6 jaar cel voor het vanuit Libanon aansturen van de invoer van een slordige 400 kilo cocaïne in Nederland en België en het opzetten van een cocaïnewasserij (waarin cocaïne met chemicaliën wordt ‘gewassen’ uit de kleding waarin die voor de smokkel was verwerkt, of shampoo, levensmiddelen of zelfs schilderijen, zoals ik op Schiphol ooit zag).

Kok geldt al decennia als een voorname speler in het Amsterdamse criminele milieu, en belandde ondanks belangrijke vrijspraken geregeld lang in de cel. Na het uitzitten van zijn laatste straf van 6,5 jaar in Libanon zat hij daar in een soort landarrest omdat Nederland hem vanwege een belastingschuld geen nieuw paspoort gaf.

Vervolgens delfde Kok zijn eigen graf door in Libanon Nederlandse media te woord te staan. In een documentaire onthulde hij dat hij een PGP-smartphone gebruikte, aan crimesite.nl vertelde hij over de grote explosie in de haven van Beiroet in 2020 in dezelfde termen als in versleutelde PGP-berichten aan contacten in Nederland (‘het leek op een kleine atoombom’).

De Nederlandse opsporingsdiensten plozen dat in Libanon gebruikte account uit. De gebruikte versleutelingsservice Sky ECC was in 2020 immers neergehaald en een schat aan berichtenverkeer tussen criminelen was leesbaar geworden.

Het betreffende account was door andere Sky-gebruikers onder meer opgeslagen als knim (Mink achterstevoren) en Lange – een van Koks vele bijnamen in het milieu. In het berichtenverkeer via dat account leidde Kok de invoer van de partij cocaïne en het opzetten en inrichten van de cocaïnewasserij, stelt de rechtbank.

Zo is Mink Kok de zoveelste sleutelspeler in de recente Amsterdamse onderwereldhistorie die ‘in hout of steen belandt’, zoals wij misdaadverslaggevers dat noemen: in de kist of in de cel.

Net zoals, bijvoorbeeld, de tot levenslang veroordeelden Willem Holleeder, Dino Soerel en Jesse R. reageerde hij verontwaardigd op zijn veroordeling. De rechters zitten fout, niet hij.

Dat het ook heel anders kan, ervoer ik deze week weer. Eens een dief is niet altijd een dief.

Ik ontmoette mannen die in het hoofdstedelijke criminele milieu een stevige staat van dienst hadden (wild geschiet, overvallen). Binnenkort leest u in Het Parool hoe ze nu, langdurige celstraffen later, de kwetsbaarste kinderen in de moeilijkste wijken waarschuwen voor de gevaren van de straat.

Wat opvalt is hun blik, en de toon waarop ze spreken. Trots en opgelucht dat ze het goede doen. Voor een fractie van het geld dat in hun oude wereld omgaat. En toch: dat geld van nu is niet zwart, maar hagelwit, en op straat hoeven ze niet meer over hun schouders te kijken.

Ze kijken, samen met de jongens en meisjes die ze zo aardig maar indringend toespreken, vóóruit.

