Geef dokters ruimte, stop met herhaalpoli

Jaarlijks bezoeken Nederlandse patiënten 20 miljoen keer een specialist op een polikliniek. In toenemende mate vragen mensen zich af hoe nuttig dit enorme circus eigenlijk is. Heel veel van de poliklinische bezoeken voegen namelijk vrij weinig toe aan gezondheid of welzijn van de patiënt.

Patiënten met chronische aandoeningen als diabetes, hartkwalen, verminderde nierfunctie of astma en longemfyseem komen in de regel drie of vier keer per jaar bij de specialist, maar meestal op een moment dat er niet veel aan de hand is en de controles allemaal in orde zijn. Waarom dat elke drie of vier maanden moet is nogal onduidelijk. Vaak is er geen betere reden dan dat in die periode de maan drie of vier keer rondom de aarde is gezweefd. Ook veel andere polikliniekbezoeken zijn tamelijk zinloos, zoals herhaalde controles na een operatie.

Zouden we niet beter kunnen werken aan een systeem waarbij mensen die geen klachten hebben een kort contact hebben met een specialist, telefonisch over via Skype voor eventuele vragen? Of dat ze per e-mail de bloeduitslagen bespreken?

Dit zou een enorme hoeveelheid werk voor dokters, verpleegkundigen en doktersassistentes schelen. Van hen hebben we er te weinig, dus dat komt goed uit. Ook voor patiënten (en vaak hun familie) vermindert het onnodig tijdverlies, verzuim van werk en school, wachttijd en stress. En dan kunnen we al die professionals goed gebruiken om aandacht te besteden aan patiënten die nu juist wel acute klachten hebben en daarom uiteraard artsen en andere ziekenhuismedewerkers nodig hebben. Of voor het beantwoorden van vragen van huisartsen die daardoor hun patiënt niet naar de polikliniek van het ziekenhuis hoeven te verwijzen.

We moeten werken aan moderne systemen waarmee we makkelijker met patiënten kunnen communiceren zonder dat ze daarvoor naar het ziekenhuis moeten. Natuurlijk is menselijk contact wenselijk en zinvol, maar dat geldt wellicht maar voor een klein deel van al die polibezoeken.

Je zou verwachten dat de zorgverzekeraars met de ziekenhuizen ambitieuze afspraken zouden maken om polikliniek­bezoek terug te dringen, maar dat gebeurt slechts mondjesmaat. De Engelse National Health Service heeft in haar nieuwe tienjarenplan zich ten doel gesteld polikliniekbezoek met 30 procent te verminderen.

Dit lijkt typisch een voorbeeld waar we de gezondheidszorg effectiever en efficiënter kunnen maken, meer op maat naar de behoeftes van patiënten. Tegelijkertijd kunnen we kostbare, en vaak heel ervaren, gezondheidszorgwerkers slimmer inzetten.

Om allemaal domme redenen (er is geen goed tarief voor e-mail consulten of het beantwoorden van vragen door de huisarts, we zijn het niet gewend, we denken dat patiënten niet slim genoeg zijn om zichzelf te managen of om ons te e-mailen, enzovoort) gaat het allemaal tergend langzaam. Echt tijd om daar met veel energie iets aan te veranderen.

Marcel Levi is Ceo van University College London Hospitals. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van het AMC.

