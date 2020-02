‘Geef de Wallen terug aan Amsterdammers’

Beeld ANP

Het debat over de toekomst van ­prostitutie op de Wallen is eindelijk goed losgekomen. Terecht. De Wallen zijn een marktplaats geworden voor Oost-Europese dames en ‘aapjes­kijkers’ die onze stad op geen enkele manier verrijken.

Burgemeester Halsema gaf vorig jaar in Het Parool aan dat ‘het uit­buitingsvrij maken’ van de Wallen de belangrijkste prioriteit is. Dat is begrijpelijk, maar er is een tweede belang dat ten onrechte nauwelijks in de discussie genoemd wordt. Het belang van de Amsterdammer.

Het Wallengebied is uniek, het oudste deel van de stad. Wie er door de peeskamers en coffeeshops heen kan kijken, ziet misschien wel het mooiste stuk van Amsterdam. De gevels zijn er nog diverser dan aan de vier grote grachten. De grachten zelf zijn smaller en intiemer. De steegjes zijn speelser, de bruggen gevarieerder.

De Wallen zijn in potentie een van de mooiste wijken ter wereld.

Theaterzaaltjes en galeries

En net die wijk hebben we verpatst aan pooiers en drugsdealers, zodat de Amsterdammers er zelf niet of nauwelijks nog komen. Ik ken geen enkele andere stad die haar eigen inwoners zo heeft verstoten uit haar mooiste wijk. We fietsen letterlijk om het mooiste stukje Amsterdam heen.

Hier ligt een enorme kans. Dat de ruimtes zo klein zijn biedt mogelijkheden voor een veel diverser aanbod van cultuur, eenmanszaken en kwa­liteitshoreca te realiseren. De beperkingen van de kleine ruimtes prikkelen creativiteit. Een steeg met peeskamers kan een collectief worden van kleine theaterzaaltjes, een ander met minigaleries, en een derde van slowfoodbarretjes die zich elk specialiseren in een gerecht.

Doorgeslagen commercie

Hier dient zich een wonderlijke ­paradox aan: juist de buurt die nu is ver­geven aan peeskamers leent zich voor kleinschalig en hoogwaardig horeca-, winkel- en cultuuraanbod als tegenkracht aan het grootschalige en laagwaardige dat steeds meer stadscentra overneemt.

Als we ervoor kiezen prostitutie op De Wallen fors terug te brengen en vooral via meer humane bordelen te organiseren, komt er ontzettend veel ruimte vrij, waar we een unieke buurt van kunnen maken. De Wallen blijven dan vrijzinnig: van een symbool van vrije seksuele moraal naar een symbool van de strijd tegen doorgeslagen commercialisering. Dat past veel beter bij Amsterdam dan waar de Wallen nu toe verworden zijn.

Culturele ondernemers staan te popelen om van een platte wijk voor toeristen een kwaliteitswijk voor Amsterdammers te maken. En toeristen? De toeristen die straks naar de Wallen komen om een van de mooiste wijken ter wereld die nagenoeg keten- en multinationalvrij is te bewonderen, zijn van harte welkom. Omdat we ze iets kunnen laten zien waar we trots op zijn, in plaats van iets waar we ons voor schamen.

Thomas Steffens, cultureel ondernemer en raadslid bij de Landelijke Raad voor Cultuur