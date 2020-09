‘Gebruik kracht van de stad om coronacrisis te overwinnen’

Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Iedere Amsterdammer voelt de effecten van het corona­virus. Het college van b. en w. bespreekt nu hoe de gevolgen voor Amsterdam op te vangen. Gelukkig is er immens veel kennis en ervaring onder Amsterdammers om onze stad vooruit te helpen, en ook uit deze crisis te trekken. De afspraken uit het Maatschappelijk akkoord van Amsterdam kunnen helpen.

600 Amsterdamse bewoners, initiatiefnemers, gemeente en andere partners werkten in de afgelopen twee jaar aan het Maatschappelijk akkoord van Amsterdam, Ma.ak020. Dat beschrijft hoe we beter samen kunnen werken aan de stad. Zeggenschap over zorg en groen, eerlijkere verdeling van geld en ruimte, met respect voor alle Amsterdammers. Wethouder Rutger Groot Wassink tekende het akkoord namens het college en dit voorjaar zou Amsterdam starten met de uitvoering.

En toen kwam corona. Amsterdam moest gaan blussen. En daarin bleken we meer te kunnen dan we zelf dachten. Ambtenaren regelden in twee dagen terrasvergunningen. Het basisonderwijs wisselde leerkrachten uit voor scholen in nood. Anderen verzamelden laptops voor gezinnen. En Amsterdammers koken nog steeds dagelijks voor gezinnen in armoede.

Overal in de stad wordt steeds slimmer samengewerkt. We hebben een agenda Democratisering. Er komt een nieuwe referendumverordening. Bij buurtbudgetten besluiten bewoners waaraan geld te besteden. Bewoners in Gaasperdam bezuinigen met collectieve zonnepanelen. In Noord ontwerpen bewoners en gemeente samen de nieuwe Klaprozenbuurt. Het Maatschappelijk akkoord geeft zulke doeners en durvers de positie die de stad verdient.

In 2021 zal tot over de 300 miljoen moeten worden bezuinigd. Kijken we toe hoe het stadsbestuur deze moeilijke boodschap uitwerkt? Loesje zou zeggen: ‘Waarom moeilijk doen als het samen kan?’ Nu ligt er een kans voor Amsterdam om de krachten te bundelen. Gebruik het Maatschappelijk akkoord en andere ervaringen voor het delen van zeggenschap.

College, Amsterdammers, durf de ingewikkelde beslissingen die voor ons liggen samen te maken. Richting een veerkrachtige en toekomst­bestendige stad.

Jasper Etten, Karien van Assendelft, Nies Medema, Niesco Dubbelboer en Sharona Ceha namens netwerk Ma.ak020