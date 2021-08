Gamen wordt e-sports op de Spelen van 2028, Amsterdam is er klaar voor

Ondanks corona komen deze Olympische Spelen ook te boek te staan als de doorbraak van de urban sports. Met atleten die op straat zijn begonnen en nauwelijks of geen relatie met een bond hebben. Dat verklaart mogelijk ook de kleine Nederlandse afvaardiging van deze nieuwe sporten in Japan. Alleen vrouwen bij het skateboarden en niemand bij het wandklimmen en golfsurfen.

Intussen is het IOC vastbesloten de huidige koers voort te zetten. Het moet allemaal sneller, spectaculairder en ook goedkoper. Er zijn voor deze sporten geen dure stadions nodig. Zo kan, net als bij het wielrennen en de marathon, iedereen gratis op straat of op het strand de Spelen ervaren. Diverse bonden schakelen daarop, met onder meer het 3x3 basketbal en rugby sevens tot gevolg.

Daardoor komen klassieke sporten onder druk te staan. De combinatie honkbal/softbal wordt voor de Spelen van 2024 vervangen door breakdance. Het windsurfen maakt plaats voor het supersnelle foilen, dat oogt alsof de zeiler bovenop een orka zit.

Het is opvallend hoe adequaat juist de gemeente Amsterdam op deze mondiale ontwikkeling is ingesprongen. Op het Zeeburgereiland bevindt zich inmiddels de Urban Sport Zone, met 3100 vierkante meter de grootste skateboardbaan van Nederland. Zoals er ook elders in de stad nieuwe urban sport-complexen komen, ruim honderd 3x3 basketbalcourts zijn gerealiseerd en bij de A’DAM Toren een breakdanceplein ligt.

Er is in de Stopera goed ingeschat dat hier eerder sprake is van een community dan een klassieke verenigingscultuur. Deze sporters komen niet naar je toe, je moet ze als het ware opzoeken. Met de Urban Sport Zone is de volgende stap gezet: via Topsport Amsterdam is een talentprogramma voor 6 tot 8 jongeren gestart.

Zoals er in Groot Amsterdam ook geschakeld is op het IOC-streven om voor de Spelen van 2028 e-sports in het programma op te nemen. Het H20 Esports Center in Purmerend is met 10.000 vierkante meter niet alleen het grootste van Europa, het geldt wereldwijd als het walhalla voor gamers. Ook daar is een e-sports Top Talent Programma gestart.

Intussen heeft het IOC vooral met skateboarden een brug richting de jeugd geslagen, nu er zelfs voor 12- en 13-jarigen goud te winnen valt. Dat zorgde bij de huldiging van de Japanse Yuto Horigome voor gedoe, omdat volgens de Japanse wet kinderen van 12 jaar nog onder permanent ouderlijk toezicht staan. Dus eisten haar ouders, die niet geaccrediteerd waren, een plek bij de afgesloten huldiging. Hun dochter mocht niet alleen worden gelaten.

Het IOC kon geen kant op en zo stonden pa en ma even later pontificaal naast het podium bij hun dochter.

Jaap de Groot schrijft in Het Parool wekelijks een column over sport. Lees al zijn columns hier terug.

