Gaat Poetin die atoombom gebruiken? Hij heeft wel meer stommiteiten begaan

“Ik ben bang voor dynamiek geworden.”

“Dynamiet?”

“Nee, dynamiek. Extreme dynamiek. Onvoorspelbaarheid, onbeheersbaarheid. Iets krijgt zijn eigen extreme dynamiek.”

“Ik snap het niet, kan je het uitleggen?”

“Ik bedoel: dreigende taal die uit de hand kan lopen. Lavrov en Poetin die zeggen dat de mogelijkheid om een nucleair wapen te gebruiken steeds dichterbij komt. Zo’n uitspraak kan zijn eigen dynamiek krijgen… Zeg je: ach, dat zal wel loslopen, dan zal Poetin misschien ons willen wakker schudden door juist wel zo’n wapen te gebruiken. Reageren we er wel op, dan kan dat weer angst veroorzaken in Rusland en ook leiden tot gebruik van het kernwapen. Verzwijg je het, dan zeggen we: we worden niet goed geïnformeerd. Dus wat is de juiste reactie?”

“We moeten laten zien dat we niet bang zijn en een sterke tegenreactie laten horen!”

“Is stoerheid tactisch juist? Wat heeft dat weer voor gevolgen? Je kunt extreme dynamiek krijgen, die nucleaire dynamiet, met een t, tot gevolg heeft. Daarmee bedoel ik: de consequentie van elke handeling wordt onberekenbaar.”

“Zo stom zal Poetin toch niet zijn?”

“Waarom niet? Hij heeft wel meer stommiteiten begaan. Daarbij komt dat ik steeds vaker hoor dat er ook kleine atoombommen zijn. Ik ben niet thuis in die materie. En ook zulke bombardementen kunnen hun eigen extreme dynamiek krijgen. Eerst kleine bommen, dan antwoorden met iets grotere bommen, dan nog grotere bommen, dan antwoorden met Fat Man, et cetera. Extreme dynamiek. Er zijn te veel variabelen, te veel labiele ego’s. Niemand kan schaken op een bol bord met nieuwe stukken en spelregels die door de spelers ter plekke worden veranderd. Daarom maakt extreme dynamiek me bang.”

“Stel je je niet aan?”

“Ik hoop het. Ik heb je al eens eerder verteld: ik ben opgevoed met extreme angst voor het Russische atoomwapen, terwijl mijn ouders hun leven te danken hadden aan het Amerikaanse atoomwapen. Ondertussen leerde ik dat waar radioactiviteit is neergedaald alles sterft en de aarde onbewoonbaar wordt.”

“Je kunt Nagasaki, waar Fat Man werd gedropt, rustig bezoeken hoor. Volkomen veilig.”

“75.000 slachtoffers, nog jaren later onverklaarbare kankers... En Fat Man was een kleine bom. Die extreme dynamiek kan het gevolg hebben dat over de sterkste bom steeds lichtvaardiger wordt gedacht. Sterker: gevoegd bij de beelden van kinderen van drie die gedood worden, de verkrachtingen, de zinloze doden, ga je hopen op die bom, hopen op een wereldoorlog. Dat doet extreme dynamiek.”

