Gaat kunstmatige intelligentie de schrijvend journalist vervangen?

Kunstmatige intelligentie verzint iets op basis van eerder door mensen geproduceerde teksten. Beeld Getty Images

Ammaar Reshi, een productdesigner uit San Francisco, heeft zijn eerste kinderboek gemaakt en dat is meteen een bijzonder kinderboek. Alice and Sparkle, te koop via Amazon, is gecreëerd door kunstmatige intelligentie. De illustraties zijn door de computer bedacht en de tekst is geschreven met behulp van ChatGPT, een programma dat teksten genereert op basis van opdrachten die je het geeft, bijvoorbeeld: ‘Beschrijf een scène met Alice en Sparkle erin,’ of: ‘Hoe moet Alice eruitzien?’.

Om ChatGPT is al een tijdje veel te doen, want het programma kan goede, coherente teksten schrijven en zelfs essays. Is dit het einde van de schrijvende journalistiek? Die vraag ligt dan meteen op de loer.

Ongeïnspireerd

Zo’n vaart loopt het vast niet. Schrijver Kenan Malik liet ChatGPT vorige week de eerste alinea van zijn artikel schrijven voor de Britse krant The Guardian. Malik was onder de indruk, maar schrijft er ook bij dat hij de woordkeuze en zinsopbouw van het programma ‘stijfjes’ vindt. Zelf had hij zijn artikel zo nooit opgeschreven.

Ook aan Alice and Sparkle valt veel af te dingen. Op Twitter noemden mensen het verhaal stom, slecht geschreven en ongeïnspireerd. Nu is het op Twitter natuurlijk wel vaker niet zo gezellig, maar als je Alice and Sparkle leest, is het commentaar te begrijpen.

Het verhaal is een soort Frankenstein, maar dan voor kleine kinderen: klein meisje (Alice) bouwt een robotje (Sparkle) en dat is heel knap, maar ze moet ook oppassen dat Sparkle niet te veel voor zichzelf gaat nadenken.

Geen sparkle

Dat we het verhaal al kennen, is niet gek. Kunstmatige intelligentie verzint iets op basis van eerder door mensen geproduceerde teksten. Die worden verwerkt en vergeleken in het AI-robotbrein en zo ‘maakt’ de computer iets. Dat is knap, maar creatief of vernieuwend wordt het niet. Kunstmatige intelligentie herschikt wat er al was, het voegt niet toe. ‘Reshi’s’ tekst is correct en rechttoe-rechtaan, maar niet per se verrassend of ontroerend. Er zit geen sparkle in Alice and Sparkle.

Het is wat moeilijk om te beargumenteren waarom, maar bij de krant valt het op de eindredactie altijd op als een journalist extra zijn best heeft gedaan op een verhaal. Zo’n artikel zit sterker in elkaar dan een gemiddeld bericht, het leest gemakkelijk weg en het blijft nog lang in je hoofd hangen.

Ook lezers signaleren dat: de meest gewaardeerde stukken bij de krant zijn meestal producties waar veel aandacht in is gestoken: met gesprekken die ervoor zijn gevoerd, interviews die zijn gedaan of door het vele onderzoek dat erin is gaan zitten. Allemaal zaken die een computer niet voor de journalist kan doen.

Dus oké, kunstmatige intelligentie kan essays schrijven. Maar wie wil zulke zielloze stukken lezen, laat staan zich erop abonneren? Zo’n artikel moet toch altijd een beetje blijven aanvoelen als het huis van de buren wanneer ze op vakantie zijn: de meubeltjes staan erin, de klok tikt in de keuken, maar als je klopt doet niemand open.

