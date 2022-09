Beeld Sjoukje Bierma

Even naar het buitengebied. Een interview in de Volkskrant met Robert van der Wallen, voorzitter van de rvc van PSV. Maar de man is ook ondernemer. En hij sprak zich uit over boodschappen doen.

‘Boodschappen doen wordt grotendeels overgenomen door kunstmatige intelligentie,’ liet hij weten. En daaruit vloeide ook een toekomstvisie voort.

“Als we weten dat jij elke week twee pakken melk drinkt, waarom zou je daarvoor zelf naar de supermarkt moeten lopen om ze te halen?”

Alles aan deze zin is weerzinwekkend.

Ik wil helemaal niet dat het bedrijf van Van der Wallen weet wat ik drink. En hoeveel.

Blijf uit mijn koelkast!

En waarom je niet zelf naar de supermarkt zou gaan?

Nou, omdat ik het leuk vind om boodschappen te doen.

LEUK.

Je komt er rare snuiters tegen. De meloenenklopper, de vrouw met een mand vol pakken pitabroodjes en één fles afwasmiddel, het echtpaar dat hun boodschappen strikt gescheiden in het winkelwagentje plaatst en zeer behoedzaam de bochten neemt.

Ik wil geen man of vrouw, ongetwijfeld onderbetaald en verder uitgebuit (“of je even bij mij je volgeplaste petfles mag legen in de wc?”), aan de deur om me twee pakken melk te overhandigen.

Waar komt dat idee vandaan dat alles maar makkelijker moet. En dat we dat blijkbaar willen?

Gaat hij straks ook leuren met zakjes adem?

Alsof boodschappen doen een straf is.

Nou ja, sommige mensen hebben een hartgrondige hekel aan boodschappen doen. Maar ik sluit me juichend aan bij de mensen die het heerlijk vinden een halve dag in een Super U, ergens neergekwakt op een lelijk bedrijventerrein van een middelgrote Franse stad, door te brengen.

Trouwens. Vorige week gebruikte ik het laatste zakje nuit tranquille-thee uit het laatste pakje van het merk Eléphant (uit de Casino in Argentat, 2021).

En mijn koffiefilters haal ik uit de Albert-Heijnverpakking om ze daarna in een pak 100 filtres à café No. 4 van het merk Bien Vu te doen (uit de Super U in Le Vigan, 2017).

U mag er van alles over denken.

Dat koffiefilterpak hangt inmiddels van het plakband aan elkaar, ik krijg het niet over mijn hart die niet bijster mooi vormgegeven verpakking in verschillende bruintinten weg te gooien.

Oké. 2017 was het jaar dat ik voor het eerst met mijn dochters alleen op vakantie ging. Uit nostalgie heb ik dat pak bewaard. (Er zaten ook nog heel veel filters in aan het einde van die vakantie, en we gooien niets weg.) Nou, weet u dat ook weer.

Trouwens, nu we het over koffiefilters hebben. Vorige week was in mijn supermarkt het vak met de pakken No. 4 leeg. Alleen de kleinere pakken No. 2 waren nog volop verkrijgbaar.

Ik had een fietskoerier kunnen laten komen. Die me na aanbellen beneden op straat een pak koffiefilters No. 4 had overhandigd.

Maar ik ben ook een beetje een zelfkastijder. (En die Van der Wallen moet ook uit mijn keukenkastjes wegblijven.) Ik nam, tegen mijn zin in, een pak No. 2 mee naar huis.

Ze verdronken in het pak 100 filtres à café No. 4 van het merk Bien Vu.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.