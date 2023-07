Gaat het het Russen lukken de Oekraïners zo te demoraliseren dat ze de strijd gaan opgeven?

Besmettelijke sacherijnigheid waart als een spook door het Oekraïense leger, lees ik. Men probeert aan het leger te ontsnappen. Er gaan niet alleen te veel kameraden dood, maar onervaren commandanten zitten op belangrijke posities.

Een aanvallend leger weet hier raad mee: ze veroveren een dorp, moorden alle mannen uit en de vrouwen zijn verkrachtingsvoer voor de manschappen.

“Zoek maar uit, boys.”

Een bevrijdingsleger kan dit uiteraard niet doen.

Demoraliseren is het enige wapen dat de Russen momenteel enigszins beheersen. Je bombardeert scholen, kinderspeelplaatsen, ziekenhuizen, gewone flats waar gewone mensen wonen, je zorgt kortom voor constante uitputtende angst. Maak de vijand murw. Nog niet murw genoeg? Zet hun landerijen onder water, dreig niet alleen met het opblazen van een kerncentrale, blaas die kerncentrale ook op. Wie niet meedogenloos is, verliest. Wie geen sadist is, boezemt geen angst in. Wie niet tegen de dood kan, sterft zelf. Om oorlog te voeren, moet je het grootste gedeelte van je beschaving achter je laten. Vandaar dat er soldaten werden geronseld in gevangenissen. Die hadden al bewezen te genieten van ongeciviliseerd gedrag.

Gaat het de Russen lukken de Oekraïners zo te demoraliseren dat ze de strijd gaan opgeven?

Omdat deze tijd me soms pijnlijk doet denken aan de jaren zeventig van de vorige eeuw, herinner ik me de vurige discussies in 1971 toen ik militair gekeurd moest worden. Ik wilde niet vechten voor Nederland. Nationalisme was fascisme. Bloed en bodem. De landsgrenzen waren tot stand gekomen door oorlogen, waren eigenlijk onzin. Ik herinner me dat ik tegen m’n vader schreeuwde: “Ik kan tante Therese niet eens verstaan!” Zij was een tamelijk plat pratende Brabantse. Was Nederland destijds in oorlog geweest, dan was ik gevlucht, als ik dat had gekund. Waarschijnlijk naar een communistisch land, want daar verdedigden ze ‘de juiste ethiek.’

Misschien liep ik destijds de verkeerde kant op, ik sluit niet uit dat ik nu weer de verkeerde kant op loop en heel graag een sterk leger wil tegenkomen en Oekraïne wil volstoppen met wapens om zich te verdedigen.

Een radicaal karakter, en dat heb ik, verander je niet. De richting van het radicale wel. Dat ik nu misschien ‘het juiste’ denk, zou toeval kunnen zijn.

Ik snap de jongeren in Oekraïne die sacherijnig en doodmoe worden van doem, dood en dreiging. Hoe ver staan zij nog af van het leven dat zij willen leiden en waar ze recht op hebben?

Geef ze daarom de beste wapens.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.