Andre Onana mag weer trainen. Hij verscheen maandag op het veld met Jong Ajax en vierde ’s avonds zijn terugkeer met een ferme tweet: ‘Het leven heeft mij geleerd dat het niet belangrijk is wat anderen denken.’

De ironie. Zijn vlotte terugkeer op het trainingsveld, na slechts zeven maanden schorsing, dankt hij aan wat anderen dachten. De mensen van het internationale sporttribunaal CAS geloofden hem toen hij beweerde dat hij in oktober 2020 per ongeluk een furosemidepilletje van zijn zwangere vrouw had geslikt. Hij mag blij zijn dat ik niet in dat CAS-tribunaal zat, want ik geloof er geen fluit van.

Andre Onana heeft Ajax een slechte dienst bewezen, maar weigert om als gebaar naar zijn werkgever zijn aflopende contract te verlengen. Dat is bij veel supporters verkeerd gevallen. Velen vinden dat Erik ten Hag hem geen speeltijd meer moet gunnen, maar die stelt zijn enige internationale topkeeper heus wel op, zodra het weer mag.

Gaan we Onana dan uitfluiten? Het zou treurig zijn. In 38 jaar Ajaxbezoek zag ik maar één keeper die beter was (Edwin van der Sar) en geen enkele met een beter humeur, of het zou Joey Didulica moeten zijn.

Hoe lang blijven buitenlandse toptalenten Ajax doorgaans trouw? Seizoentje of drie? Onana was al vóór zijn schorsing aan zijn zesde bezig. Toen hij zijn contract tussentijds verlengde, had hij als Europa Leaguefinalist de buitenlandse clubs voor het uitkiezen. Na een wereldseizoen in de Champions League wuifde hij opnieuw een roedel topclubs weg. Qua loyaliteit kon hij een potje breken.

De rest van zijn tweet vulde hij met tegeltjeswijsheden over vallen en opstaan en het waarderen van wat je doet en voelt. Alsof hij zijn openingszin wilde toedekken, want dat die onwaar is, weet hij zelf ook wel. Hoe Amsterdam na zesenhalf seizoen over hem denkt? Ik denk dat hij weinig belangrijker vindt.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

Beluister de podcast in iTunes, Spotify of op onze website.

Reageren? m.pot@parool.nl.