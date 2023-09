Ga maar, jochie, maak het onbelangrijke groot, het vermogen des onderscheids komt later – of niet, ook goed

Twee witte gympen staan op een nachtkastje, de veters zorgvuldig geregen. Niet kruislings, maar horizontaal, dat woog vanmorgen zwaar. Ze lichten op, als gebleekte tanden in het donker. Met mijn wijsvinger aai ik het leer van de schoenen die we kochten, speciaal voor de dag van morgen. En plots is daar de smaak van Cherry Coke.

De avond voor de introductiedag van mijn middelbare mocht ik van mijn moeder bij wijze van hoge uitzondering dat goedje halen, én een zak poeder dat aan­gelengd met water transformeerde in satésaus, waarin ik stukjes stokbrood doopte. Voor een kind dat zuiver gewend was aan reformzemelkoeken vol zaden die door parkieten als culinaire orgasmes worden beschouwd, was deze rotzooi de hemel. Voor de maag van een kind dat ­zuiver gewend was aan reformzemelkoeken iets minder.

Er zijn veel hoogtepunten in mijn leven, maar het moment waarop ik me zwetend in een brugpieperzee aan de enorme deur van het Barlaeus vastklampte terwijl mijn lijf vocht tegen de double dragon behoort daar niet toe (voor de zalige onwetenden: bij een dubbele draak ben je zo voedsel­vergiftigd dat je gestel niet kan kiezen ­tussen braken en waterkakken en daarom alles tegelijk doet).

En ik was er al zo weinig op mijn plek. Tussen de gymnasiastjes uit gymnasiastengezinnen met gymnasiale boekenwanden die tot de hemel reikten, wier ouders Harry Mulisch als goedmoedige huisvriend beschouwden terwijl hun kinderen correspondeerden met Willem Frederik Hermans. Bij ons ging het gewoon over Ajax en mijn moeder vond de teksten van Benny ‘Waarom fluister ik jouw naam nog’ Neyman reuzemooi. In mijn vers gekochte, lichtelijk ordinaire Bugs Bunnysweater maakte ik, kortom, weinig indruk die eerste schooldag.

Kersencolasatésaus oprispend zat ik ­zwijgzaam de ceremonie uit waarin elk kind tot Barlaeaan werd geslagen, een ­ietwat potsierlijk ritueel waarbij je naam werd genoemd en er een klap met een hamer volgde. Mijn naam klonk niet. Administratiefoutje, ontdekte ik toen ik de conrector bedremmeld vroeg of ik nu van school moest.

Want ik dacht dat die inwijding belangrijk was. Ik zou de jaren daarna nog van zo veel dingen onterecht denken dat ze belangrijk waren. De grootte van mijn neus. De hoogte van mijn stem. Of mijn vriendinnen me kinderachtig vonden omdat ik heel soms nog met pop Aagje speelde. Het vriendje dat mijn geld vergokte. Ja, zelfs die laatste is achteraf gezien volstrekt irrelevant gebleken. Of in elk geval geworden.

Maar weten pubers veel. Voor hen is alles belangrijk. Behalve die verdomde stelling van Pythagoras en de wet van Buys Ballot. Zo hoort het ook.

Dus ga maar, jochie, fluister ik nu naast het bed. Maak het onbelangrijke groot. Het vermogen des onderscheids komt later. Of niet, ook goed. Want wie ben ik om te zeggen wat voor jou zwaar weegt?

Twee witte gympen staan op een nachtkastje, de veters horizontaal geregen als onbeschreven lijnen in een schoolschrift.

Ik steek mijn hand in één schoen, nog heel even. Dan haal ik hem eruit. Morgen worden nieuwe stappen gezet. Niet door mij, maar door hem. Zijn eigen stappen. Allemaal even belangrijk.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

