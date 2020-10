Frontberichten moet terug op televisie

Zo om de week twitter ik dat het programma Frontberichten moet terugkeren. Voor wie het nooit heeft gezien: Front­berichten was een programma waarin iedereen die te maken had met corona – van ambulancemedewerker tot chirurg, van verpleger tot bejaardenverzorger – ons met hun eigen smartphone liet zien wat hun leven was. Altijd zat ik meer dan geboeid te kijken.

Een montage van die filmpjes zou een veelzeggende documentaire over 2020 opleveren; over hoe een niet waarneembaar stukje genetisch materiaal, omgeven door een eiwitmantel, dat niet eens leeft, ons land ontwrichtte.

Juist die niet professionele beelden en die niet gladde teksten schetsten wanhoop en hoop, verdriet en opluchting; je zag niet de soap van het dagelijks leven, maar meer de vanzelfsprekendheid van de omgang met leed door medisch personeel. Die vanzelfsprekendheid greep je bij de keel.

Wat de smartphone ons toonde, was even indrukwekkend als het besef wat degeen doormaakte die ons de beelden toonde. Dat maakte Frontberichten zo sterk.

Als iets mij bewust heeft gemaakt van de noodzaak om me aan de regels te houden, dan waren het de beelden die ik in Frontberichten zag. Men toonde geen doden of nauwelijks ademende patiënten, maar er soms wel een fragment van; je zag de momenten vlak voor er iets diende te gebeuren of vlak na er was ingegrepen. De soldaten gingen naar het front of kwamen er vandaan. Een wat nerveuze arts, een kordate verpleegster, een wanhopige ambulancebroeder, een huisarts in de avonddienst die later zelf corona zou krijgen, een verpleegster die de hand vasthield van een vrouw wier man in een ander ziekenhuis geplaatst was – of ze elkaar ooit nog zouden zien, was de vraag.

Juist in de soms onscherpe, schokkerige beelden zaten emoties die we nooit eerder op televisie zagen. Men voerde oorlog tegen een meedogenloze vijand, met compassie en kunde.

Hou dus op met die stomvervelende talkshows waarin nooit meer iets wordt gezegd wat ik niet al in de krant heb gelezen, door steeds dezelfde rotsmoelen voor wie ik liever een straatje omloop dan dat ik ze als vriend in mijn huiskamer wil, en zend in plaats daarvan elke dag een uur Frontberichten uit.

Het programma zou uitgebreid kunnen worden – geef de smartphone de ruimte. Wat gebeurt er in de teststraten, bij de caféhouder die aan het failliet gaan is of bij de politie en de brandweer? Frontberichten moet terug!



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl