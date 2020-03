Frits Huffnagel moet dus weg omdat hij een witte man is

Het is zinloos om precies te analyseren wat opinie­maker Frits Huff­nagel letterlijk zei toen hij zich op Radio 1 kritisch uitliet over de komst van Syrische vluchtelingen naar Europa. Het is net zo nutteloos om te speculeren over wat GroenLinksraadslid Tirza de Fockert precies bedoelde toen zij in reactie op Huffnagels uitspraken zijn voorzitterschap van de stichting Amsterdam Gay Pride erbij haalde.

D66-raadslid Jan-Bert Vroege was tenminste helder in zijn aanval op Huffnagel: “Is Pride wel gebaat bij een voorzitter die door middel van columns en praatjes maar al te graag ophef veroorzaakt?”

Veel meer dan een paar ongeïnformeerde opmerkingen van de voormalige VVD-wethouder over vluchtelingen hadden de bloedhonden van de progressieve correctheid niet nodig. De #ophef van de dag was een feit.

Een paar uur later lag er een formele brief van het COC waarin de roze belangenorganisatie Huffnagel verzocht om zich terug te trekken als voorzitter van Pride Amsterdam. Dit op straffe van een einde aan de samenwerking tussen Pride en COC.

Het zou bijna grappig zijn als het niet zo zuur was voor Huffnagel. Juist dit soort emotionele uithalen van het COC zijn de reden dat de groep in Amsterdam ver weg wordt gehouden van de praktische organisatie van serieuze zaken zoals Pride.

Heeft het zin om uit te leggen dat Huffnagel op Radio 1 niets heeft gezegd dat ook maar enigszins te maken heeft met Pride? Dat hij zich gewoon moet kunnen mengen in de asiel­discussie, en dat je daar als progressief raadslid dan gewoon lekker tegenin moet kunnen gaan zonder meteen wraak te willen nemen door de man zijn erefunctie af te nemen?

Tegelijkertijd, hoe makkelijk wilde Huffnagel het zijn tegenstanders maken? Sinds kort heeft hij een column in De Telegraaf en op radio en tv is hij een vaste commentator over allerlei onderwerpen waar hij geen verstand van heeft. De voorzitter van Pride is een boegbeeld en kan niet tegelijkertijd een parttime meningenmachine zijn.

Als er iemand weet hoe de hazen lopen in de stadspolitiek is het Huffnagel wel. Heeft hij misschien geen zin meer in de functie bij Pride en zoekt hij een exit als martelaar van het vrije woord?

Spinoza, vrijheid, tolerantie, de betekenis van deze begrippen in Amsterdam behoeven geen uitleg. Toch hangt er soms een hardnekkige neiging in de stad om andersdenkenden te sanctioneren. Dat geldt niet alleen voor links. Bekend zijn de pogingen van liberale raads­leden, een paar jaar geleden, om Felix Rottenberg weg te stemmen als voorzitter van de Kunstraad. Een uitgesproken en zelfverzekerde man die zijn standpunten eloquent onder woorden kan brengen, ook op televisie, maar die niet altijd ja en amen zegt. Het lijkt wel of die boze raadsleden jaloers zijn op mediagenieke generalisten.

De kritiek op Huffnagel zou terecht zijn als hij als Pride-voorzitter pogingen had gedaan om een einde te maken aan de deelname van migranten aan het feest. Maar dat doet hij niet. Integendeel, in zijn column bepleitte Huffnagel vorige week juist meer aandacht voor het lot van lhbti’ers in Tsjetsjenië.

Is Frits Huffnagel de grote vijand onder alle rechtse rakkers die er rondlopen? In het AD komt de aap uit de mouw. “De uitspraken zijn voor ons ook de druppel. Wij vragen al veel langer om een inclusief en divers bestuur van de Pride,” zegt COC-voorzitter Vanny Reyes. “De stichting bestaat echter nog altijd uit voornamelijk witte mensen, waar Amsterdammers zich niet altijd in herkennen.”

Huffnagel moet dus weg omdat hij een witte man is. Uitgerekend het COC vindt dat hij niet mag zijn wie hij is.

Het is wachten op boze reacties uit de raad. Hoeveel subsidie krijgt het COC eigenlijk?

