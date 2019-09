Frequent flyers in het ziekenhuis

Amsterdam heeft een Top 600: draaideurcriminelen die ­extra aandacht krijgen van politie en justitie, met als doel hen op het rechte pad te houden.

Net als justitie kennen ook ­ziekenhuizen frequent flyers: ­patiënten die tientallen keren per jaar de spoedeisende hulp bezoeken en erg vaak moeten worden opgenomen.

Sommigen brengen meer tijd in het ziekenhuis door dan thuis. Deze relatief kleine groep – soms oneerbiedig aangeduid als draaideurpatiënten – legt een enorm beslag op de ­capaciteit. In Engeland is recent berekend dat 1 procent van de bevolking verantwoordelijk is voor circa 30 procent van de acute zorgkosten.

In ons ziekenhuis in Londen gebruikt een kleine groep van 200 extreem frequente patiënten 5 procent van de beschikbare bedden. ­Cijfers uit Nederland zijn niet veel anders.

De oorzaken van frequente ­eerstehulpbezoeken en ziekenhuisopnames zijn uitgebreid ­onderzocht. Dikwijls gaat het om mensen met verschillende en vaak complexe medische problemen, bij wie een wankel evenwicht bestaat dat geregeld dusdanig uit balans raakt dat het ziekenhuis onvermijdelijk is.

In veel gevallen is ook sprake van mentale problemen en een zwak sociaal vangnet. Anders dan vaak gedacht, gaat het meestal om mensen die ondanks alle problemen niet aan het eind van hun leven zijn, dus de draaideuropnames kunnen jarenlang blijven duren.

Initiatieven uit Scandinavië en Engeland tonen dat een intensievere begeleiding van deze ­patiënten heel effectief is. Zij worden gecoacht door een verpleegkundige, die goed geïnformeerd is over hun problemen en contact onderhoudt met de huisarts, specialisten, geeste­lijke gezondheidszorg en ­maatschappelijk werkers.

De verpleegkundige belt regelmatig de deelnemende patiënten om te vragen hoe het met hen gaat. Daarnaast is deze verpleegkundige het eerste aanspreekpunt als zich een probleem dreigt voor te doen. Soms kunnen de verpleegkundigen problemen zelf tackelen of de patiënt ondersteunen die op te lossen. Vaak kunnen ze door snel contact te leggen met de ­relevante hulpverlener alles net nog in goede banen leiden.

Dit resulteert in 30 procent minder eerstehulpbezoeken en ziekenhuisopnames bij de deelnemende patiënten. Bovendien zijn de patiënten aanzienlijk ­positiever over de eigen gezondheidssituatie en heel tevreden met de interventie.

Soms is het echt niet ingewikkeld om een oplossing te vinden voor een lastig ­probleem. Ook deze extra hulp voor draaideurpatiënten is geen voorbeeld van rocket science. Natuurlijk is er geen tarief voor, zullen er vast allemaal moeilijke vragen zijn over medische en juridische ­verantwoordelijkheden en zijn er ongetwijfeld talloze zorg­bureaucraten in treurige kan­toren die alles zullen doen om ook dit simpele initiatief te dwarsbomen. Desondanks lijkt dit een typisch voorbeeld van iets wat we gewoon moeten doen.

