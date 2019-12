Frans Timmermans verbeeldt zich dat hij over water kan lopen

Is Frans Timmermans de Socialistische Bonifatius van die nieuwe religie met die dondergod Klimaat als Opperhoofd?

Terwijl Frans met zijn Green Deal als bijbel zijn hoofd beschermt, wil hij door Europa trekken, hel en verdoemenis prekend.

“Ziet ghy daar den Zee? Zij is woedendt, klijne luijden. Als ghy niet ende nederig zijt ende afscheidt neemet van uws vee en landbouwerij, komt Zeevrouw u hier natmaken ende verdrinken. En ziet ghy den reghen? Zeven volle jaren zal die vallen op uws hoofden als ghy niet een warmwaterpompe neemdet en sonnen­panelen op uws daks. Ontkent ghy den God Klimaat dan zal de aarde verschroeien en zult ghy tot in den eehwigheid op de brandblaren uws bils moeten zitten.”

Het is een religie waar ik ook een beetje bang voor ben. Als je een voorzichtige ‘ja maar…’ laat vallen, krijg je de Groene Inquisitie op je zonnepaneelloze dak. Ik ben dus maar zachtjesaan begonnen mijn afval gescheiden in te leveren. En zojuist heb ik de kachel op 23 graden gezet. Timmermans heeft Het Licht gezien, en via de woedende huig van een stormwind en de lippen van smeltende ijsbergen heeft de God Klimaat tot hem gesproken en van de weeromstuit heeft hij toen een milieuvriendelijke baard laten staan, zodat, als hij spreekt, zijn CO2-uitstoot milieuvriendelijk wordt opgevangen.

Soms, heel soms, heb ik het idee dat Timmermans het allemaal zelf niet gelooft. Dat hij zich heeft bekeerd tot de God Klimaat omdat hij sowieso altijd iets van grote importantie wil doen, en het kan hem niet schelen wat. Op school had je vroeger de jongen die altijd de koffie voor meester wilde halen, de planten water gaf, de marmot verzorgde en het bord schoonveegde, omdat hij graag een functionaris wilde zijn; liever de liefde van de onderwijzer dan de sympathie van zijn klasgenootjes, die dan ook een rot­hekel aan hem hadden.

Als Timmermans loopt, praat, denkt, verbeeldt hij zich dat hij toch zeker wel twee tot drie meter over het water kan lopen. Hij zal altijd ontkennen dat hij een heilige is, maar hij wil wel graag dat ze het hem vragen.

Het is die geveinsde heiligheid waardoor hij weleens denkt de democratie in de vouwen van zijn pij te kunnen verbergen.

Dan dondert en bliksemt het volk.

Houd die Green Deal dan boven je hoofd, Frans.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.