‘Frans Timmermans is een machtswellusteling’

Boris Johnson had vergadering van de ministerraad. Nadat hij zijn handen had gewassen en tegen ‘the frontbench’ wat ongepaste opmerkingen had gemaakt over Chinezen en Italianen, ging hij er eens goed voor zitten.

“Hebben jullie gelezen wat Frans Timmermans met de EU wil?”

Er klonk hier en daar gelach.

Boris vatte het even samen: “De Eurocommissaris is met de Europese Klimaatwet gekomen die tot doel heeft om in 2050 klimaatneutraal ten zijn. Lukt dat niet, dan wil hij meer bevoegdheden om lidstaten ter verantwoording te roepen wanneer zij zich onvoldoende inspannen. Anders gezegd: nog meer macht naar de EU en dus minder macht voor de parlementen van Europa.”

“Hear, hear!” klonk het.

“Zijn wij blij dat wij de EU hebben verlaten?” vroeg Boris op zijn bekende retorische wijze.

Er klonk weer gelach, maar vooral: “Ja, ja!” En er was oprechte opluchting.

“Ach ja,” zei Boris, “de regeringen van onze Europese vrienden krijgen hoe langer hoe minder te zeggen. Dat vinden ze blijkbaar niet erg, Merkel en Rutte en Macron.”

“Zij niet. Maar hun onderdanen wel!” schreeuwde iemand.

Boris lachte.

“Denken jullie echt dat die Green Deal, die Europese Klimaatwet, ook maar enig succes gaat hebben?”

Het gelach nam toe.

“Denken jullie,” vervolgde Boris, “dat de Italianen zich eraan zullen houden? De Grieken? De Hongaren. De Polen?”

Er werd nu echt gehinnikt van het lachen.

“En wat denken jullie dat er gebeurt als Frans Timmermans ze tot de orde gaat roepen? Denken jullie echt dat ze naar hem zullen luisteren?”

“Wat ben je toch een sadist, Boris,” zei iemand.

Boris lachte weer. “Als wij fikkie stoken en de wind waait naar het oosten, krijgt Europa last van onze CO2-uitstoot. Als Rusland fikkie stookt en de wind waait naar het westen, krijgt Europa ook last van vervuiling en CO2-uitstoot. Wat wil Timmermans daartegen doen? Wil hij ons terecht­wijzen? Dat kan dus niet meer.”

“Hear hear!” klonk het weer.

“Maar ja,” zei Boris, “ze kunnen altijd nog hun geheime wapen inzetten.”

“Wat is dat?” vroeg men.

“De dunne Greta,” zei Boris. “Wat Bernie Sanders in Amerika is voor de jeugd, is Greta Thunberg voor de volwassenen in Europa.”

Op dat moment werd het even stil in de Britse ministerraad. Een minister zei: “Moeten we de EU niet helpen?”

“Ze komen er wel achter dat Frans een machtswellusteling is,” zei Boris.

“Hear, hear!”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.