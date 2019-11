Formule 1 gaat voor het milieu

Terwijl Boris Johnson met de brexitdeal de deadline van 31 oktober niet haalde, slaagde de Formule 1 er vlak voor de gong wel in een houdini-act uit te voeren. Alle ­betrokken partijen, van eigenaar Formule One Management tot de rijders, gingen alsnog akkoord om vanaf 2021 opvallende vernieuwingen door te voeren.

Dat betekent niet alleen veiligere auto’s en een ­budgetplafond van 175 miljoen dollar per jaar, maar ook maatregelen met gevolgen voor de leefbaarheid op aarde. De Formule 1 laat zo zien een onderscheidende rol te willen vervullen in de discussie over luchtvervuiling en klimaatverandering.

Een concreet voorbeeld is het onderzoek naar schonere benzine en het efficiëntere gebruik daarvan. Als overbrugging in de transformatie van rijden op brandstof naar elektrisch rijden, of wat dan ook. Wat dat betreft, heeft de Internationale Autosportfederatie (FIA) al een stap gezet met de introductie van de Formule E, waarin de Nederlandse coureur Robin Frijns al actief is en Nyck de Vries bij Mercedes als ‘elektrisch rijder’ zijn debuut gaat maken.

Zoals de FIA vorig jaar tijdens de Jeugd Olympische Spelen in Buenos Aires al een sociaal gezicht toonde door met het Internationaal Olympisch ­Comité een veiligverkeercampagne te starten gericht op jongeren tussen 18 en 25 jaar; de leeftijdsgroep waarin wereldwijd een verkeersongeval de meest voorkomende doodsoorzaak is.

Ook worden steeds meer coureurs zich ervan bewust dat doorgaan op de oude voet de sport heftiger in conflict met de samenleving gaat brengen. Zo liet Lewis Hamilton aan de vooravond van zijn zesde wereldtitel in Austin weten zijn carrière voorlopig voort te zetten om zo een bijdrage te blijven leveren aan de inkleuring van de nieuwe maatregelen.

Zolang er in de wereld nog miljarden auto’s op benzine rondrijden, zullen thema’s als veiliger en schoner rijden meer worden uitgedragen. Intussen zullen technische vernieuwingen binnen de Formule 1 met de vrije markt worden gedeeld.

Een ontwikkeling die relevant is voor de ontstane tweespalt over de op 3 mei 2020 te houden Grote Prijs van Nederland. Zo kan het geen kwaad dat ­tegenstanders gaan inzien dat de meest geavanceerde sport ter wereld misschien ook een constructieve rol kan spelen binnen de huidige milieudiscussie. Of het nu om de rugstreeppad of stikstof gaat, vanuit de Nederlandse grandprixorganisatie zijn vanaf het begin signalen afgegeven dat men ­bereid is mee te denken bij het zoeken naar oplossingen. De verplaatsing van beschermde zand­hagedissen is daar een voorbeeld van.

Dan is het curieus dat milieuorganisaties richting de rechter toch stellen dat er geen sprake is van een ‘dwingend openbaar belang’. Zo’n juridisch doordachte tegenzet is niet fair. De insteek zou juist moeten zijn een balans te vinden tussen relevante economische belangen en de overtuiging van andersdenkenden. Niet door de ander voor het blok te zetten, maar het samen op te lossen.

Jaap de Groot schrijft wekelijks een column over sport voor Het Parool.

Reageren? j.degroot@parool.nl.