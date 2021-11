‘For fuck’s sake’, zou God tegen Onana zeggen

Daar was hij dan, ‘nummer 24: Andre Onana’, terug in Ajax’ wedstrijdselectie, als reservekeeper vooralsnog. De Kameroener leek niet erg te zitten met het afkeurende gefluit dat hem ten deel viel. Hij verwachtte het al.

Twee maanden geleden schreef ik op deze plek dat ik het treurig zou vinden als Onana zou worden uitgefloten. Daar denk ik nu anders over. Voortschrijdend inzicht.

Voor de goede orde: Onana greep in zijn badkamer per ongeluk naar een plaspil van zijn zwangere vrouw. Of u en ik dat geloven, doet er niet toe. Waar het om gaat, is dat de Uefa het geloofde en hem daarom mild strafte. Het furosemidegebruik van Andre Onana is officieel onopzettelijk.

Hij had natuurlijk een jaartje moeten bijtekenen om het verdampte contractjaar te compenseren, maar zelfs zijn weigering om dat te doen is volgens mij niet de hoofdgrief van de gemiddelde Ajacied. Die hoofdgrief is het feit dat hij op geen enkele wijze berouw heeft getoond over zijn dopingzonde.

‘Ik zweer dat ik dat middel per ongeluk heb ingenomen, maar het is wel mijn verantwoordelijkheid en ik schaam me er diep voor. Ik heb Ajax grote sportieve en financiële schade berokkend en moet ook jullie, supporters, de komende tijd in de steek laten. Daarvoor wil ik mijn excuses aanbieden.’

Zoiets zou nogal hebben gescheeld, schat ik in.

In plaats daarvan liet hij via Twitter weten dat het niet belangrijk is wat ‘anderen’ denken en koos hij uiteindelijk De Telegraaf als podium om (exclusief!) uit te halen naar iedereen die ‘bullshit’ over hem schreef. Geen theelepel zelfreflectie. God wist dat hij onschuldig is; dat was volgens Onana wel genoeg.

God zit op Twitter (@TheTweetOfGod). Zijn volgers weten maar al te goed hoe Hij doorgaans reageert als betrapte politici of topsporters Hem ongevraagd tot bondgenoot uitroepen: ‘Oh for fuck’s sake’ – of iets van gelijke strekking.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.