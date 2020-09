Filmpjes voor de campagne van Forum en de SP

Het was gisteren druk op ons reclamebureau.

“Hoe is het campagnefilmpje van Forum geworden?” vroeg ik.

“Uitstekend. We hadden namelijk een heel leuk idee. We hebben een oud interview gevonden van Mark Rutte waarin hij heel vaak ‘eh … eh ... eh’ zegt en dat hebben we achter enkele intelligente vragen van Thierry geplakt.”

“Intelligente vragen?”

“Ja, we hebben uit alle monologen van Thierry wat intelligente vragen kunnen knippen.”

“Ah, heel goed. En hoe is het nieuwe campagnefilmpje van de PVV?”

“We hebben de Denkmethode toegepast, maar dan zoals Wilders het wilde. We hebben de stem van Bin Laden onder die van Azarkan gezet. Paste precies!”

“Waarom verbaast me dat nou weer niet. Wat hebben jullie bij het campagnefilmpje van GroenLinks gedaan?”

“Jesse wilde toch weer heel graag een huiselijk filmpje. Dus weer Jesse met kinderen, in zijn pyjama, in z’n hemd en ondertussen spreekt hij over groene dingen. Gewoon in vijf minuten in elkaar geflikkerd en Jesse was buitengewoon onder de indruk van zichzelf.”

“Mooi, daar gaat het om. En het campagnefilmpje van de CDA?”

“Nou, daar zeg je wat. Je weet dat ze dat filmpje waarin Bassie en Adriaan Pipo de Clown ontmoeten samen met Hugo de Jonge hebben afgewezen. Nogal kinderachtig. Maar goed. Nu hebben we gehoord dat het moet gaan over Wopke Hoekstra.”

“Pardon? Wopke Hoekstra?”

“Ja, moet nog zeer geheim blijven. Ook huiselijk filmpje. Wopke met gezin, als bokser, bij talkshows, in Europa … Hugo moesten we totaal buiten beeld houden … Maar het is niet het enige geheime filmpje.”

“Wat dan?”

“VVD. De briefing van Mark Rutte was dat hij met een olifant in de kamer en met een foto van Angela Merkel op zijn hoofd gefilmd wilde worden terwijl hij een stuk van Chopin speelde op de piano van Liberace. We hebben hem dat op een tactische manier afgeraden.”

“O, mooi. Wat heb je gezegd?”

“Dat we die piano van Liberace niet konden vinden. Toen begon hij te huilen, en hij verzint nu iets anders.”

“En hoe is het met de campagnefilm van SP.”

“Dit keer niet een hele dikke Frans Timmermans, maar een enorme lange Mark Rutte die de gewone mensen vertrapt en dan verandert in een rat en vervolgens in een zieke vleermuis.”

“Subtiel…”

“Zij vragen, wij draaien. En we zijn nu bezig met de PvdA. Dat wordt gewoon een BNN­Vara-talkshow maar we weten nog niet welke.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

