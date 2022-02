‘Fijn pap, het eerste wat je vraagt gaat over een fakking boom’

Jongste Dochter verblijft in een boomhut in Nicaragua.

Het is een hotel, begrijp ik. Met een schitterend uitzicht. We videobelden en ik vroeg in wat voor een boom ze zat, maar dat was natuurlijk niet de goede vraag.

“Fijn pap, je hebt me een week niet gesproken en het eerste wat je vraagt gaat over een fakking boom. Weet ik veel! Gewoon een boom! Met takken en zo. En het gaat goed met me, hoor, dank je wel!” (In de hoogste boom dus.)

Ik vroeg het omdat onlangs in deze krant een interview met Agnes de Ruijter stond. Ze heeft een documentaire gemaakt over bomen in Amsterdam. ‘Bij veel mensen zit er toch een kennishiaat op boomgebied,’ zei ze.

Dat vertelde ik Jongste Dochter maar niet.

Interessant artikel was dat. De Ruijter vertelde ook over bijzondere bomen. ‘Neem de valse christusdoorn op dat pleintje naast Kriterion. (…) Echt een gemeen ding, zelfs een kat zou er niet in durven klimmen,’ liet ze weten.

Nooit van gehoord, van die valse christusdoorn.

Ik besloot mijn hiaat op te vullen, en een gemene boom, die wilde ik wel eens zien. Op naar de Roetersstraat.

Maar de eerste poging mislukte.

Dat pleintje naast Kriterion.

Zeker een kwartier gezocht, maar een pleintje bij Kriterion kon ik niet vinden. Dus die valse christusdoorn ook niet.

Met de smoor in weer naar huis. Wie zegt nou zoiets als er helemaal geen pleintje naast Kriterion is? Woedend kan ik daarom worden.

Gelukkig is er een atlas van bomen in Amsterdam. Je kunt er je straatnaam invoeren, en dan zie je alle bomen in je straat, die je ook kunt aanklikken om te weten te komen om welke boom het gaat.

Voor Kriterion staan bijvoorbeeld gewone iepen en Huntington-iepen. Ik klikte alle bomen rond Kriterion aan en maakte het zoekgebied steeds groter. Ik zou die valse christusdoorn vinden.

De gewone taxus, de bruine beuk, een appel, de witte paardenkastanje, de gewone haagbeuk, de treurwilg. Waar hadden ze die valse christusdoorn verstopt?

Ik ging het water van de Nieuwe Achtergracht over. Dit was al niet meer naast Kriterion, maar goed. En daar vond ik ze uiteindelijk. In de Korte Lepelstraat. Drie valse christusdoorns.

Weer op de fiets, en op naar de Korte Lepelstraat. (Ook weer zoiets, het is tevergeefs zoeken naar de Lange Lepelstraat, en de Lepelstraat, die er wel is, ligt weer een heel stuk verderop aan de andere kant van de Weesperstraat.)

De Korte Lepelstraat. Meer een straatje tegenover de Roeterseilandcampus dan een pleintje naast Kriterion (ja, ik ben erg pietluttig).

Maar goed, in die kleine straat, tevens de entree tot de Dr. E. Boekmanschool, zag ik de valse christusdoorn. En inderdaad, wat een gemene boom met die vervaarlijke stekels. Echt een bad motherfucker. Stel je daarbij de acteur Samuel L. Jackson voor die die boom ziet en dan die woorden uitspreekt. (Hij kan dat het mooist, en hé, we zijn per slot van rekening bij filmtheater Kriterion in de buurt.) Dan zoek je als kat maar liever een andere boom uit.

Als Jongste Dochter weer in de stad is, laat ik haar deze gemeenste aller fakking bomen zien.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

