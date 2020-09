Fidan Ekiz kreeg een bak kwaliteitsstront over zich heen

Als er één talent op de televisie is, dan is dat Fidan Ekiz. Volgens mij mag ik dat met gezag schrijven. Ik draag een rugzak aan presentatie­mislukkingen met mij mee, waardoor ik weet hoe het niet moet. En ik heb ook weer genoeg aardig voor de microfoon geïnterviewd om een vakkundig oordeel te kunnen vellen over anderen.

Fidan Ekiz is – eindelijk – een persoonlijkheid, een Ageeth Scherphuis, een Sonja Barend, een Hanneke Groenteman of misschien wel een Mies Bouwman.

Onlangs zei ze dat ze het Wildersproces een aanfluiting vond. Je kunt het daarmee oneens zijn – hoor je dan te zeggen – maar ‘ze mag het uiten’. Leuk juist, als een presentator eens geëngageerd is. Of ‘betrokkenheid toont’ zoals dat tegenwoordig heet. Of ‘verschillig’ is, zoals BNNVara dat graag, maar lelijk verwoordt.

Maar links is boos! Woedend. Fidan kreeg een bak kwaliteitsstront over zich heen. Kwaliteitsstront is de diareeblubber van lieden die menen zelf een onwrikbare, hoge moraal te hebben. Nieuw voor mij was dat werd geoordeeld dat een presentator (die ook journalist is) haar vooroordelen bij zich moest houden, als een truttig handtasje. Ze mag vragen wat ze wil, maar zelf te geprononceerd met een oordeel komen over een belangrijk politiek proces in Nederland, vond men ‘te ver’ gaan!

Ik had de Nederlandse radio aanstaan, NPO 1 met het programma Spraakmakers, en de één na de ander kraakte Fidan af: ‘te extreem’, ‘onverstandig’ en dit was ‘niet zoals het hoorde’. Godzijdank liet columnist Nausicaa Marbe weten dat ze de kritiek nogal ‘hypocriet’ vond. En dat was het ook.

Kijk eens naar Anderson Cooper op CNN. Elke dag basht hij de Amerikaanse president Donald Trump voordat hij gaat interviewen. Ook Republikeinen, trouwens.

En kijk eens naar onze eigen televisie. We weten toch hoe onze presentatoren denken? Of dacht u dat Maarten van Rossem PVV stemt? We kennen de kleuren van hun banieren, die over het algemeen rood-groen zijn en soms het viezig rood-roze-groen van D66.

Maar Fidan is van de NPO en de NPO kan zich niet voorstellen dat er een andere morele autoriteit is dan de rode vlag van de NPO. Fidan moet en zal in het rode kwadrant zitten! Zou er ooit één haan naar gekraaid hebben als zij een paar rotopmerkingen over Trump of tegen Geert Wilders had gemaakt? Ik weet zeker van niet.

Dat ik dat zeker weet, is journalistiek zorgwekkend. Ik hoop maar dat Hanneke en Sonja Fidan steunen.

