Femke Halsema, tegenstander van kneiterlinks

Vorige week werd het rapport over ondermijning in de stad, De achterkant van Amsterdam van ­Pieter Tops en Jan Tromp, gepubliceerd. Veel nieuws stond er niet in, wel liet het op een confronterende manier zien wat in deze stad de uitwassen zijn van het zeer tolerante Nederlandse drugsbeleid.

Prijsschieten voor de oppositie, natuurlijk. Traditiegetrouw maakten kritische rechtse ­Kamerleden van de gelegenheid gebruik om de hoofdstad onder uit de zak te geven. Een van de mooiste vond ik ‘Amsterdam moet stoppen met wegkijken!’ in De Telegraaf, van Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA). De politica ging er handig aan voorbij dat de burgemeester van Amsterdam dit ­rapport van Tops en Tromp zelf besteld had, het tegenovergestelde van wegkijken.

Haar reactie verbleekte bij de duiding die PVV-Kamerlid Gidi Markuszower gaf aan het rapport. ‘Nederland moet de oorlog verklaren aan de georganiseerde misdaad. Die oorlog moeten we winnen met generaals en niet met zachte doetjes als ­Femke Halsema en het linkse Amsterdamse college,’ zei hij in dezelfde krant.

De GroenLinks-burgemeester het gezicht maken van ‘narcostad Amsterdam’ is een beproefde methode, maar bij Halsema begint dat steeds moeilijker te worden. Want uitgerekend zij is aan het uitgroeien tot de belangrijkste opposant van de ‘kneiterlinkse’ coalitiepartijen in ­Amsterdam en haalt Cohen en Van der Laan bijkans rechts in.

De lijst van onderwerpen waarop Halsema een andere ­afweging maakt dan de coalitiepartijen wordt langer en langer. In het voorjaar veegde zij eigenhandig het alcoholverbod op het water van tafel, ondanks een raadsmeerderheid, en tot grote frustratie van de coalitiepartijen pleit ze in Den Haag voor pepperspray voor de handhavers.

Vorige week kwamen daar twee politieke heilige huisjes bij die wat Halsema betreft ter discussie komen te staan. In het tv-programma Het gesprek met de burgemeester van stadszender AT5, kondigde Halsema aan dat ze het kraakbeleid gaat aanscherpen. Ze wil dat het OM sneller besluit tot ontruiming bij onrechtmatig gekraakte panden. Nu moet een eigenaar eerst aangifte doen en bewijzen aanleveren, wat Halsema betreft gaat dat allemaal sneller en soepeler. “Eigenaars dienen gerespecteerd en beschermd te worden,” een contrast ten opzichte van het oude adagium ‘Amsterdam ontruimt niet voor leegstand’.

In dezelfde uitzending zei Halsema ook dat haar geduld op is wat betreft het overgebleven groepje asielactivisten van We Are Here. De burgemeester riep de vreemdelingenpolitie zelfs op om te gaan handhaven. “We moeten afspraken maken met het rijk over mensen die niet in Amsterdam en Nederland behoren te zijn.”

Heel gewone woorden in ­Nederland, maar revolutionair in Amsterdam, waar de mantra altijd was dat er niet gejaagd wordt op illegalen. Deze week kwam daar een door Halsema gewenst verbod op lachgas op festivals bij, tegen het zere been van GroenLinks en D66.

Halsema gaat haar eigen gang, volgens de burgemeester is veiligheid geen politiek onderwerp. Maar in plaats van GroenLinks, baalt vooral de rechtse oppositie daarvan. Zij verliezen hun favoriete kop van Jut en doen verwoede pogingen om de burgemeester terug te duwen in het vermeende linkse hokje.

Vier rechtse raadsleden verweten de burgemeester daarom, paginagroot in de Telegraaf van donderdag, een slappe houding ten opzichte van drugsbestrijding, naar aanleiding van het rapport van Tops en Tromp. Maar tijdens het debat hierover, diezelfde avond, waren drie van deze vier raadsleden afwezig.

Zelden was de oppositie in de raad zo opportunistisch. Alsof zij het niveau van hun geestverwanten in de Tweede Kamer willen overtreffen.

Reageren? r.koops@parool.nl