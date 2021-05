Fel tegen coronabeperkingen en tegen vaccinaties, ik snap het niet

Nee, ik heb bijzonder weinig zin om brandstof te geven aan het leger activisten dat blijft roepen dat we hier te maken hebben met een onschuldig griepje en kwaadaardige Illuminati. Woedend word ik van degenen die hun strijd tegen het coronabeleid vergelijken met het verzet uit de oorlogsjaren.

Linkse mensen die beweren voor gelijkwaardigheid te staan, maar inmiddels vrolijk op Forum stemmen omdat ze ‘eerst hun vrijheid terugwillen’. Of die juichend filmpjes delen van Wybren van Haga of Ongehoord Nederland.

Die quotes delen van Martin Luther King over de zwijgende meerderheid, waarmee ze ons bedoelen: degenen die zich zo goed en kwaad als dat gaat aan de coronaregels houden, wij: de volgzame schapen. En zij die hun strijd voor het heropenen van hun stamkroeg durven te vergelijken met de offers van de burgerrechtenbeweging.

Zij, die een Jodenster opspelden waarop ‘Ongevaccineerd’ staat, en strooien met historisch beschamende termen als Medische Apartheid, terwijl ze ondertussen met hun herstelplannen juist pleiten voor een scherpe scheiding, waarbij de kwetsbaren maar in eigen zones moeten verblijven en op aparte tijden naar de bioscoop moeten.

Nee, ik zal het nooit begrijpen. Ook niet waarom uitgerekend degenen die het felst tegen de beperkingen zijn, ook het felst tegen vaccinaties zijn. En bespaar me de brieven over de gevaren van de vaccins. De uitvinding van vaccinaties is een van de meest indrukwekkende uit de geschiedenis van de medische gezondheidszorg en heeft onze levens aantoonbaar verlengd en ziektes praktisch uitgeroeid.

Geloven de vaccinbestrijders echt dat al die mensen in het ziekenhuis acteurs zijn, of dat degenen die al maanden rondlopen met long covid zich de klachten inbeelden? Of dat de mensen die een dierbare verloren aan het virus leugenaars zijn? Of zijn ze domweg bereid Russische roulette te spelen en de zieken en doden voor lief te nemen.

Ik sta niet waarvoor zij staan, al heb ik regelmatig kritiek op het coronabeleid. En toch, vrij naar de beroemde quote van Evelyn Beatrice Hall over de denkbeelden van Voltaire, zal ik hun grondrechten verdedigen. Hun grondrecht om zich niet te laten vaccineren en zich niet te laten testen.

Hun grondrecht om daarvoor niet gestraft te worden met een testwet en straks een mogelijk vaccinatiepaspoort van Hugo de Jonge, die hen daarmee indirect uitsluit van het openbare leven. Want dat zou indruisen tegen de persoonlijke vrijheid en de onschendbaarheid van het menselijk lichaam.

Ik ben me ervan bewust dat hun weigering te testen en vaccineren risico’s met zich meebrengt in het publieke domein, maar aan grondrechten mag simpelweg niet getornd worden. Daar komt bij dat de testsamenleving slechts een tijdelijke oplossing mag zijn. Dat De Jonge zei dat hij de tijdelijkheid van zijn testwet niet kon garanderen en dat de Kamer er toch mee akkoord ging, is pijnlijk.

Ondanks alle recente grote woorden over het belang van een sterke tegenmacht, blijft het parlement opvallend vaak klakkeloos akkoord gaan met corona­beleidsvoorstellen, zonder heldere kaders. En dat terwijl een wezenlijk kritische controlerol hard nodig is, juist als bescherming van grondrechten zonder feitenvrij en misplaatst geraaskal.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij schrijft op woensdag en zaterdag een column voor Het Parool.