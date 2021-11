Feiten, bijvoorbeeld over vaccinaties: jammer dat zoveel mensen daar niet meer in geloven

Over een paar weken kunnen de stemmige gezichten weer van stal: ‘Volk, u heeft niet genoeg uw best gedaan.’ Wij krijgen geen krul van Meester Hugo en Meester Mark. Nee, iedereen kan nu al voorspellen dat er geen noemenswaardige daling in de opnamecijfers zal plaatsvinden en dat wij straks opnieuw terug bij af zijn. In het AD noemde een aantal hoogleraren het Nederlandse coronabeleid ‘een epische mislukking’. Er is sprake van een ‘schrijnend gebrek aan lerend vermogen.’ Waarvan akte.

Op Twitter deelde advocaat Christian Flokstra een bericht van moleculair bioloog Martijn Luijsterburg. Het bevatte een aantal recente, officiële cijfers, waaruit overtuigend bleek dat vaccinatie de kans op ziekenhuisopname en ernstige ziekte extreem verkleinde. Het waren feiten, alleen, tja: jammer dat zoveel mensen daar niet meer in geloven. Een zekere politicus zei ooit: “Mijn meningen zijn feiten.” Inmiddels is het motto van velen: ‘Een feit is ook maar een mening.’ Wilde je getuige zijn van de teloorgang van een gedeeld realiteitsbesef, dan hoefde je alleen maar even naar de comments te kijken onder Flokstra’s tweet (al kon je dat beter niet doen, om je gemoed te sparen). Natuurlijk: wij werden voor de gek gehouden, de cijfers waren onvolledig, we liepen achter op Engeland en daar was het helemaal anders. Een ongevaccineerde uit mijn omgeving vroeg zich op Facebook af of de toename van ziekenhuisopnames niet juist door het vaccin zou komen? Het was maar een vraag, zei ze. Een niet zo slimme vraag, zou je daar aan toe kunnen voegen. Het was zelfs een nogal domme vraag, waarop een helder antwoord bestaat: nee, daar ligt de stijging niet aan. Maar het is een verloren strijd.

Laat je zien dat de meeste mensen in het ziekenhuis geen prik hebben gehad, dan is er altijd wel weer iemand die je vertelt dat het in één ziekenhuis in Limburg precies andersom is. Dat daar een heel rationele verklaring voor is, doet er niet toe. Waarom ze de officiële cijfers van Limburg wel geloven, maar de officiële cijfers van elk ander ziekenhuis in het land negeren: dat moet je niet vragen, dan doe je mee aan de polarisatie.

Een volger, die vast blij was met mijn kritiek op de QR-code, schreef me, na een pro-vaccinatiebericht: ‘Als jij gelooft dat vaccins werken en Joe Biden democratisch is verkozen, kan ik je columns helaas ook niet meer serieus nemen.’ Ik vond het prima.

Dat ik me kritisch opstel tegen vrijheidsinperkingen voor ongevaccineerden, vanwege de staatsrechtelijke ethiek, maar geenszins wens mee te gaan in de kwaadaardige, hyperbolische en onfeitelijke nonsens uit die hoek, ging er kennelijk niet in. Het innemen van een duale positie: zoekend, worstelend, maar met behoud van feitelijkheid, leidde, zoals steeds vaker, tot hevige kortsluiting.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij schrijft elke zaterdag een column voor Het Parool.