FC Den Bosch is diep door het stof gegaan. Ajax niet. Ajax gaat naar Qatar

Ik ben totaal confuus: is een voetbalteam nou een maatschappelijke organisatie of niet? Edwin van der Sar – die ik lang als mijn moreel kompas in het leven heb beschouwd – vindt van niet. Er is al veel geschreven over de trip die Ajax deze winter naar Qatar gaat maken, bijvoorbeeld in Het Parool door Menno Pot met een glasheldere column: straatarme migranten die vrijwel onbetaald werken aan stadions, vaak tot de dood erop volgt, zodat er een protserig WK kan worden georganiseerd. Moderne slavernij.

Maar Edwin van der Sar vindt dat Ajax zich niet met politiek moet bemoeien, Qatar wordt niet gemeden. Bovendien levert het trainingskamp Ajax een paar ton op, terwijl het anders een ton zou kosten. Voor zover ik weet is Ajax’ banksaldo vrij florissant, maar goed, op de kleintjes letten kan nooit kwaad.

Op deze affaire is mild verontwaardigd gereageerd. Freek de Jonge, ooit voorman van de actie ‘Bloed aan de paal’, die in 1978 probeerde te bereiken dat het Nederlands elftal weg zou blijven van het WK in Argentinië, heeft Edwin van der Sar hierop aangesproken. Van der Sar draaide zijn riedeltje af en De Jonge droop weer af, schrijft hij op zijn eigen blog. Ja, hij zou zijn lidmaatschap van Ajax kunnen opzeggen, maar dat heeft hij toch maar niet gedaan.

Nadat er in de wedstrijd van FC Den Bosch tegen Excelsior in de Keukenkampioendivisie racistische spreekkoren hadden geklonken op de tribunes, was men terecht woedend. Helemaal toen de persafdeling van FC Den Bosch een uiterst onhandig persbericht naar ­buiten bracht waarin het gebeurde werd gebagatelliseerd. Maar de laconieke reactie van Van der Sar op de trip naar Qatar, een misdadige Golfstaat waar hij binnenkort goede sier loopt te maken, is toch minstens net zo schandalig? Zowel FC Den Bosch als de supporters­vereniging is inmiddels diep door het stof gegaan. Ajax niet. Ajax gaat naar Qatar.

De voetballers van het Nederlands elftal hebben inmiddels in een kring gestaan tegen racisme. Zoals ze ook al heel vaak achter spandoeken van de Uefa en de Fifa tegen racisme hebben geposeerd. Alleen zijn dit dubieuze organisaties. Maar daar kan je niet tegen in een kring gaan staan, want dat mag niet van hun reglementen. Op de tribunes zijn zaterdag ludieke acties tegen racisme.

Het wordt pas lastig om tegen racisme te zijn als je er kritiek mee oogst, of als je mensen er hun dierbare voetbalwedstrijd mee afpakt. Bijvoorbeeld door uit principe niet naar een wanstaltig WK te gaan. Of wanneer je weigert met je club mee te gaan naar een trainingskamp in Qatar dat over de lijken van arme mensen is georganiseerd. Ik snap dat het niet gebeurt, mijn rug zou er ook niet recht genoeg voor zijn, maar je zegt er tenminste wel écht iets mee.

Gijs Groenteman (1974) is schrijver, presentator en journalist. Wekelijks schrijft hij voor Het Parool een column. Lees al zijn bijdragen in het archief.

Reageren? gijs@parool.nl.