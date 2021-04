Falende betweters, kijk eens waarom vaccineren in andere landen wel lukt

Dikwijls hoor ik uit Nederland dat ‘die Engelsen onze vaccins hebben gejat’. Wellicht een tikje Nederlandse reactie om een eigen onbevredigende prestatie te wijten aan fouten van een ander. Zoals het net weer niet winnen van de Europese voetbalcup altijd te wijten is aan het laffe spel van die Duitsers of een foutje van de scheidsrechter, maar nooit aan eigen gebrek aan tactiek of techniek.

De onthutsende tussenstand Engeland 30 miljoen versus Nederland 2,5 miljoen komt ook echt niet alleen door ontoereikend Europees inkoopbeleid. Laten we niet vergeten dat Nederland pas ruim een maand na Engeland en Israël begon met vaccineren (op basis van exact hetzelfde wetenschappelijke bewijs) en ook tot vlak voor de start van de vaccinatiecampagne nauwelijks had nagedacht over de organisatie en de logistiek.

Je mag verwachten dat na een ietwat valse start alles op alles wordt gezet om achterstanden weg te werken. Helaas is dat nauwelijks het geval. De voortdurende excuses van de minister van Volksgezondheid (er zijn te weinig vaccins, het is de schuld van de GGD, ontdooien is zo ingewikkeld) raken uitgeput en deze week was zijn verbluffende verklaring voor de half­lege prikstraten en uitpuilende vriezers dat ‘hij het ook niet meer weet’.

Ziekenhuizen hebben inmiddels aangeboden om te helpen, maar koppige RIVM- en GGD-voorlieden hebben dit aanbod vooralsnog hooghartig afgeslagen. Dat is verbijsterend want in veel landen die wel succesvol vaccineren is de organisatie vanuit ziekenhuizen nu juist extreem effectief. Heeft iemand bij de het RIVM eigenlijk weleens gebeld naar een van die landen?

Als de falende betweters toch eens zouden navragen waarom het elders wel lukt, zouden ze ook horen dat het ietsje later geven van de tweede injectie sterk positieve effecten heeft. Het zorgt er niet alleen voor dat veel meer mensen de eerste vaccinatie sneller ontvangen, maar ook blijkt de misschien nog niet perfecte afweerrespons na één prik voldoende om ernstige ziekte en ziekenhuisopname te voorkomen bij vrijwel iedereen.

Helaas houdt onze Gezondheidsraad vast aan de huidige termijn voor de tweede prik op basis van theoretische overwegingen en onduidelijke modellen. Eén telefoontje naar Engeland, waar de tweede injectie niet na drie weken maar na tien weken wordt gegeven, had geleerd dat ziekenhuisopnames wegens Covid-19 daar nauwelijks meer voorkomen en dat de covidafdelingen en intensive cares razendsnel zijn leeggestroomd. Niks theoretische overwegingen en modellen, maar gewoon keiharde feiten.

Tot overmaat van ramp blijft onze vaccinatiecampagne liever ten hele dwalen dan ten halve te keren. Het is hoog tijd voor een beslissende interventie in het haperende Nederlandse programma door te leren van anderen, expertise en menskracht van ziekenhuizen te gebruiken en zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk de eerste vaccinatie toe te dienen.

Marcel Levi is ceo van University College London Hospitals. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

